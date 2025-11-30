Alles zu oe24VIP
Stefan Raab
© RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Was war da los?

TV-Aufreger: Raab hustet sich zum Sieg

30.11.25, 12:06
Teilen

Bei dieser RTL-Show spitzten viele Fans die Ohren – und das lag nicht nur am sportlichen Wettkampf. 

Am Samstagabend lief eine neue Ausgabe des XXL-Live-Spektakels "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli". Wieder stellten sich Entertainer Stefan Raab (59) und Comedy-Star Michael „Bully“ Herbig (57) einem „Normalo“-Herausforderer. Dieses Mal ging es um satte 500.000 Euro. Schon im ersten Spiel wurde es schweißtreibend: Aus meterlangen Stäben sollten mit Klebeband und Seilen rasend schnell Brücken gebaut werden.

Stefan Raab, Elton, Bully Herbig

Stefan Raab, Elton, Bully Herbig

© RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Doch danach startete etwas, das viele Zuschauer irritierte: Ein anhaltender, immer wiederkehrender Hustenanfall des TV-Veteranen. Während Raab mit Bully weiter Punkt um Punkt sammelte – beim Wimmelbild-Suchen und beim Millimeter-Schätzen – hustete er gefühlt dauerhaft im Hintergrund.

Fans genervt: „Gib dem Mann ein Bonbon!“

Stefan Raab und Bully Herbig

Stefan Raab und Bully Herbig

© RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Auf der Plattform X wunderten sich viele Live-Zuschauer: "Was hat Stefan denn heute für einen penetranten Husten? Kann dem mal jemand ein Bonbon geben?" Andere kommentierten genervt: "Diese Husterei ist nicht mehr lustig." Auch Moderator Elton ging der Dauerreiz irgendwann auf: "Stefan hat Hüsterchen", frotzelte er. Raabs Antwort kam trocken wie seine Stimme: "Ja – seit ich mich bei dem Spiel so angestrengt habe."

Gesundheitscoach Damian

Gesundheitscoach Damian

© RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Der selbstbewusste Herausforderer Damian (46) – ein Gesundheitscoach aus Mehring an der Mosel – hatte zuvor großspurig angekündigt: "Ich haue euch heute weg." Doch trotz Topform und reichlich Kampfgeist lag er in den Wertungen fast durchgehend hinten. Vor dem letzten Duell führten Raab und Bully deutlich mit 16:9.

Finale: Raabs Meisterwurf bringt die Entscheidung

Stefan Raab

Stefan Raab

© RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen

Zum Schluss mussten drei Kugeln so in die Höhe katapultiert werden, dass sie in drei Öffnungen eines Holzbretts landeten. Nur Stefan Raab gelang dieses Kunststück – weit nach Mitternacht sicherte er seinem Duo den Gesamtsieg. Während Bully zufrieden grinste, ging Kandidat Damian leer aus.

