TV-Aufreger: Raab hustet sich zum Sieg

Bei dieser RTL-Show spitzten viele Fans die Ohren – und das lag nicht nur am sportlichen Wettkampf.
Am Samstagabend lief eine neue Ausgabe des XXL-Live-Spektakels "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli". Wieder stellten sich Entertainer Stefan Raab (59) und Comedy-Star Michael „Bully“ Herbig (57) einem „Normalo“-Herausforderer. Dieses Mal ging es um satte 500.000 Euro. Schon im ersten Spiel wurde es schweißtreibend: Aus meterlangen Stäben sollten mit Klebeband und Seilen rasend schnell Brücken gebaut werden.
Stefan Raab, Elton, Bully Herbig
Doch danach startete etwas, das viele Zuschauer irritierte: Ein anhaltender, immer wiederkehrender Hustenanfall des TV-Veteranen. Während Raab mit Bully weiter Punkt um Punkt sammelte – beim Wimmelbild-Suchen und beim Millimeter-Schätzen – hustete er gefühlt dauerhaft im Hintergrund.
Fans genervt: „Gib dem Mann ein Bonbon!“
Stefan Raab und Bully Herbig
Auf der Plattform X wunderten sich viele Live-Zuschauer: "Was hat Stefan denn heute für einen penetranten Husten? Kann dem mal jemand ein Bonbon geben?" Andere kommentierten genervt: "Diese Husterei ist nicht mehr lustig." Auch Moderator Elton ging der Dauerreiz irgendwann auf: "Stefan hat Hüsterchen", frotzelte er. Raabs Antwort kam trocken wie seine Stimme: "Ja – seit ich mich bei dem Spiel so angestrengt habe."
Gesundheitscoach Damian
Der selbstbewusste Herausforderer Damian (46) – ein Gesundheitscoach aus Mehring an der Mosel – hatte zuvor großspurig angekündigt: "Ich haue euch heute weg." Doch trotz Topform und reichlich Kampfgeist lag er in den Wertungen fast durchgehend hinten. Vor dem letzten Duell führten Raab und Bully deutlich mit 16:9.
Finale: Raabs Meisterwurf bringt die Entscheidung
Stefan Raab
Zum Schluss mussten drei Kugeln so in die Höhe katapultiert werden, dass sie in drei Öffnungen eines Holzbretts landeten. Nur Stefan Raab gelang dieses Kunststück – weit nach Mitternacht sicherte er seinem Duo den Gesamtsieg. Während Bully zufrieden grinste, ging Kandidat Damian leer aus.