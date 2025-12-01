Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Genießen Sie Ihr Liebesglück! Singles dürfen sich jetzt finden lassen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Sie dürfen ruhig ein wenig energischer und selbstbewusster auftreten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lieber nicht zu voreilig! Sie sollten zuerst alles vernünftig klären.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Äußerst angespannte Stimmung. Gelassen auf Provokationen reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Man liebt Sie. Reden Sie nur nicht zu viel, lassen Sie Taten sprechen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ja nicht zu impulsiv! Sie könnten sich schnell die Finger verbrennen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Herausfordernde Mond-Opposition. Lieber ein bisschen zurückhaltender!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es kann heiß werden. Ein bisschen temperamentvoller und zielstrebiger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Eine Chance für einen neuen Anlauf! Entschlossen, aber mit Köpfchen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Lassen Sie Widerstände los und passen Sie sich Ihrem Gegenüber an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie kommen wieder viel besser an. Nur mit Worten noch vorsichtiger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Mutiger und offensiver, statt sich in den Schmollwinkel zu stellen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.