Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.250 aktien down -0.98% Andritz AG 62.75 aktien down -1.8% BAWAG Group AG 121.30 aktien down -1.7% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien up +0.71% CPI Europe AG 15.160 aktien up +0.6% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -3.38% EVN AG 26.850 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 95.50 aktien down -4.07% Lenzing AG 22.500 aktien equal +0% OMV AG 47.220 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +0.32% PORR AG 30.450 aktien down -0.33% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.100 aktien down -1.64% SBO AG 27.700 aktien down -0.89% STRABAG SE 78.30 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.840 aktien down -0.4% VERBUND AG Kat. A 61.60 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 59.30 aktien up +4.22% Wienerberger AG 29.480 aktien down -0.07% voestalpine AG 38.840 aktien down -0.41%
  1. oe24.at
  2. Business
Mehrere Tafeln Schokolade
© Getty Images (Symbolbild)

Preise explodieren

Ritter-Sport-Chef mit Warnung: "Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise"

14.12.25, 12:04
Teilen

Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, rechnet mit weiter steigenden Schokoladenpreisen. 

"Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise", sagte Ronken dem Portal "t-online" laut Meldung vom Sonntag. "Billiger wird es nicht mehr." Im Gegenteil seien eher steigende Preise zu erwarten, weil Tropenprodukte wie Kakao besonders vom Klimawandel betroffen seien.

"Wenn alle drei Jahre die Regenzeit ausfällt, steigen die Risiken", sagte Ronken. "Ich muss es so klar sagen: Wir haben die Welt kaputt gemacht." Der Kakaopreis habe sich innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt, er liege nun bei knapp 5.500 Dollar (4.680 Euro) pro Tonne. Die Preissteigerungen im Einzelhandel hätten zu einem Absatzrückgang von bis zu zehn Prozent geführt.

"Wir haben keine Wahl" 

Die psychologische Schmerzgrenze im Handel liege bei zwei bis drei Euro pro Tafel. "Doch wir haben keine Wahl: Wenn Kakao so teuer bleibt, muss man entweder eine kleinere Tafel für den gleichen Preis verkaufen oder sie eben teurer machen", sagte Ronken. "Ich finde den Weg über den Preis deutlich fairer." Daher wolle Ritter Sport an der 100-Gramm-Tafel festhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden