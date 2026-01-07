Aktiv in den Winter Niederösterreichs

Skifahren, Langlaufen, Skitourengehen, (Schneeschuh-)Wandern, Rodeln oder Eislaufen: Niederösterreich bietet auch im Winter zahlreiche Optionen für aktive Erholung an der frischen Luft. Gut erreichbare Skigebiete und sanfte Winteraktivitäten locken zu einer sportlichen Winterauszeit.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, sagt: „Niederösterreich ist das ganze Jahr über eine attraktive Destination für Aktivurlaub – auch für eine sportliche Winterauszeit gemeinsam mit Freundinnen und Freunden oder den Skiurlaub mit der ganzen Familie. Wer etwas erstmals ausprobieren oder nach längerer Pause wieder wo einsteigen möchte, findet mit den ‚Schnuppertagen‘ einen idealen Rahmen: Unter professioneller Anleitung und mit passender Ausrüstung lassen sich diese Wintersportarten unkompliziert kennenlernen."

Ideale Wetterbedingungen

Mit den Schneefällen in den Weihnachtsferien herrschen nun großteils gute Wintersportbedingungen in Niederösterreich: Alle großen Skigebiete in Niederösterreich sind geöffnet, und auch einige kleinere (z. B. die Pisten der Arralifte in Harmanschlag oder das Familienskiland St. Corona am Wechsel) sind bereit für Gäste. Doch auch abseits der Pisten bieten sich jetzt ideale Gelegenheiten für sanfte Wintersportarten. Um Langlaufen, Schneeschuhwandern oder Skitourengehen einfach einmal auszuprobieren oder nach langer Zeit wieder in die Sportarten einzusteigen, empfiehlt sich ein (Neu-)Beginn mit professioneller Anleitung und Leihausrüstung. In vielen teilnehmenden Wintersportregionen Niederösterreichs kann an mindestens zwei Aktionstagen – dem 10. Jänner und 14. Februar 2026 – in diese Sportarten hineingeschnuppert werden.

Aktionstage in den verschiedenen Standorten

An den Aktionstagen (und zusätzlichen Terminen im Jänner und Februar) können Erwachsene – bei ausreichender Schneelage – in den teilnehmenden Skigebieten St. Aegyd und Mitterbach unter professioneller Anleitung das Skitourengehen ausprobieren. Im Preis von 85 Euro sind Ausrüstung sowie drei Stunden Gruppenunterricht inkludiert. Vorkenntnisse im Skifahren oder Snowboarden sind jedoch notwendig! Wer dabei auf den Geschmack kommt, ist mit rund 100 Euro für eine Saisonkarte in den Skigebieten Annaberger Lifte (100 Euro), Mariazeller Bürgeralpe (100 Euro), Gemeindealpe Mitterbach (100 Euro), Erlebnisalm Mönichkirchen (99 Euro) und Ötscherlifte Lackenhof (105 Euro) gut dabei. Naturgenuss und gleichmäßige Körperbelastung stehen bei den Langlauf-Schnuppertagen im Vordergrund. Hier werden Skatingkurse (mit Vorkenntnissen) sowie Schnupperkurse zur klassischen Technik für Anfängerinnen und Anfänger sowie Kinder angeboten: nach aktuellem Stand am 10. Jänner in Bärnkopf, Griesbach, Karlstift, St. Aegyd und Puchenstuben, am 14. Februar in Bärnkopf, Klein Wetzles, Karlstift, St. Aegyd und Puchenstuben.

Zusätzliche Aktionstage

Zusätzlich zu den Aktionstagen sind in einigen Langlaufgebieten weitere Schnuppertermine im Jänner, Februar und März geplant. Leihausrüstung und ein dreistündiger Kurs sind hier ebenfalls im Preis von 59 Euro inkludiert. Auch Schneeschuhwandern will gelernt sein: Die Möglichkeit, mit rutschfester Ausrüstung im eigenen Tempo die verschneite Landschaft zu erobern und mit herrlichem Panorama belohnt zu werden, findet immer mehr Anhängerinnen und Anhänger. Schnuppertage (inkl. Ausrüstung und Gruppenkurs um 45 Euro) werden nach aktuellem Plan am 10. Jänner und 14. Februar in Bärnkopf, St. Aegyd und auf der Rax veranstaltet.

Die Winterlandschaft in der Nacht entdecken

In zahlreichen Skigebieten gibt es außerdem die Möglichkeit zum Nachtskifahren und Nachtrodeln. Allen voran steht hier das Nachtpistenangebot am Semmering Hirschenkogel. Sechs Pisten werden zwischen 16 und 18 Uhr eigens frisch präpariert und bieten das Erlebnis, Niederösterreichs Winterlandschaft auch bei Nacht zu entdecken. Auf Langläuferinnen und Langläufer warten bei der richtigen Witterung über 700 km Loipen in schöner Winterlandschaft – Panoramaloipen, gemütliche Runden und fordernde Loipen ebenso. Bequem mit dem Förderband hinauf geht es meist auf Niederösterreichs Rodelstrecken. Hinunter geht’s mit Schlitten, Rodel oder Bob.

Alternativen bei warmen Wetter

Bei weniger winterlichem Wetter sind Wanderungen durch die winterruhige Natur eine Alternative – auch hier gibt es Panorama- und Rundwege für den Sonntagsspaziergang ebenso wie lange Touren durch Wald und Wiesen. Highlights sind, nicht nur für Kinder, Wanderungen mit „tierischer“ Begleitung. Esel, Pferde und Alpakas gibt es, und im Wald- und Weinviertel kann man sogar Touren mit Huskys buchen.