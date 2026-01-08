Auf Autobahn: Porsche 911 knallte in Leitschiene

Ein Porsche 911 ist Mittwochabend auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck gegen eine Leitplanke geprallt.

Das rund 180.000 Euro-Luxusgefährt wurde bei dem Aufprall stark beschädigt. Dem Unfall gegen 22.25 Uhr war nach Angaben des 48-jährigen israelischen Lenkers eine abrupte Lenkbewegung vorausgegangen.

Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern und streifte die seitliche Begrenzung der Fahrbahn. Der 68-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Israel, wurde verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Der Lenker blieb unverletzt, dessen Porsche wurde abgeschleppt. Der linke Fahrstreifen der A12 blieb für rund 45 Minuten gesperrt.