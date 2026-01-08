Frontalcrash mit LKW: Autofahrer (77) sofort tot

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Unfall am frühen Mittwochabend in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) ums Leben gekommen.

Der 77-Jährige war laut Polizei aus vorerst unbekannter Ursache auf der B18 frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Der Autofahrer aus dem Bezirk Lilienfeld wurde von der Feuerwehr aus dem Kfz befreit, für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Der 34-jährige Lastwagen-Chauffeur wurde ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht.

© Facebook / FF Lilienfeld

Durch die Wucht des Aufpralls bei dem Unfall in der Ortschaft Wiesenfeld wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Nachkommende Kfz-Insassen verständigten die Einsatzkräfte, berichtete die Feuerwehr auf ihrer Webseite.