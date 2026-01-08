Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Frontalcrash mit LKW: Autofahrer (77) sofort tot
© Facebook / FF Lilienfeld

Hilfe kam zu spät

Frontalcrash mit LKW: Autofahrer (77) sofort tot

08.01.26, 08:39
Teilen

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Unfall am frühen Mittwochabend in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) ums Leben gekommen. 

Der 77-Jährige war laut Polizei aus vorerst unbekannter Ursache auf der B18 frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Der Autofahrer aus dem Bezirk Lilienfeld wurde von der Feuerwehr aus dem Kfz befreit, für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät. Der 34-jährige Lastwagen-Chauffeur wurde ins Krankenhaus Lilienfeld gebracht.

Frontalcrash mit LKW: Autofahrer (77) sofort tot
© Facebook / FF Lilienfeld

Durch die Wucht des Aufpralls bei dem Unfall in der Ortschaft Wiesenfeld wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Nachkommende Kfz-Insassen verständigten die Einsatzkräfte, berichtete die Feuerwehr auf ihrer Webseite.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden