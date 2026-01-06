Mama-Influencerin (38) stirbt nach Po-OP

Sie wollte schöner werden, nun ist sie tot. Die russische Influencerin Yulia Burtseva ist im Alter von 38 Jahren nach einem kosmetischen Eingriff in Moskau gestorben. Die Mutter einer Tochter lebte zuletzt mit ihrer Familie in Italien. Die Behörden ermitteln.

Wie die "Bild" sich auf Angaben russischer Medien beruft, ließ sich Burtseva in einer privaten Moskauer Klinik die Gesäßregion vergrößern. Der sogenannte „Butt Lift“ soll rund 5300 Euro gekostet haben.

Anaphylaktischer Schock?

Doch kurz nach den Injektionen kam es zu einem schweren medizinischen Notfall. Trotz sofortiger Behandlung konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Nach ersten Berichten besteht der Verdacht auf einen anaphylaktischen Schock.

Letztes Video vor ihrem Tod

Nur wenige Stunden vor dem Eingriff hatte die Influencerin noch ein Video aus einem Café in Moskau auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet. Am Vortag war sie aus Italien angereist, wo sie mit ihrem italienischen Ehemann und der gemeinsamen Tochter lebte. Medienberichten zufolge wurde der Eingriff in der „Elmas Clinic“ durchgeführt, einer Privatklinik für ästhetische Medizin, die nach eigenen Angaben mit zertifizierten und wissenschaftlich geprüften Produkten arbeitet.

Yulia Burtseva hatte sich in den vergangenen Jahren als Mama-Influencerin etabliert und zeigte in sozialen Netzwerken das Leben ihrer internationalen Familie. Sie sprach auch offen über medizinischen Tourismus – ein Thema, das nun tragisch mit ihrem Tod verknüpft ist.