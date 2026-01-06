Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Mama-Influencerin (38) stirbt nach Po-OP
© Instagram: @burtseva_italia

Letztes Posting

Mama-Influencerin (38) stirbt nach Po-OP

06.01.26, 18:28
Teilen

Sie wollte schöner werden, nun ist sie tot. Die russische Influencerin Yulia Burtseva ist im Alter von 38 Jahren nach einem kosmetischen Eingriff in Moskau gestorben. Die Mutter einer Tochter lebte zuletzt mit ihrer Familie in Italien. Die Behörden ermitteln. 

Wie die "Bild" sich auf Angaben russischer Medien beruft, ließ sich Burtseva in einer privaten Moskauer Klinik die Gesäßregion vergrößern. Der sogenannte „Butt Lift“ soll rund 5300 Euro gekostet haben.

Anaphylaktischer Schock?

Doch kurz nach den Injektionen kam es zu einem schweren medizinischen Notfall. Trotz sofortiger Behandlung konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Nach ersten Berichten besteht der Verdacht auf einen anaphylaktischen Schock.

Letztes Video vor ihrem Tod

Nur wenige Stunden vor dem Eingriff hatte die Influencerin noch ein Video aus einem Café in Moskau auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet. Am Vortag war sie aus Italien angereist, wo sie mit ihrem italienischen Ehemann und der gemeinsamen Tochter lebte. Medienberichten zufolge wurde der Eingriff in der „Elmas Clinic“ durchgeführt, einer Privatklinik für ästhetische Medizin, die nach eigenen Angaben mit zertifizierten und wissenschaftlich geprüften Produkten arbeitet.

Yulia Burtseva hatte sich in den vergangenen Jahren als Mama-Influencerin etabliert und zeigte in sozialen Netzwerken das Leben ihrer internationalen Familie. Sie sprach auch offen über medizinischen Tourismus – ein Thema, das nun tragisch mit ihrem Tod verknüpft ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden