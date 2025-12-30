34 Jahre zwischen ihnen - Berühmtes Hollywood-Pärchen trennt sich

SIE ist 34 Jahre jünger als ER und dennoch galten sie jahrelang als DAS glückliche Pärchen Hollywoods.

Mel Gibson und seine Partnerin Rosalind Ross haben sich nach neun Jahren Beziehung getrennt, wie das US-Magazin „People“ am Dienstag bestätigte.

© getty

„Obwohl es traurig ist, dieses Kapitel in unserem Leben zu beenden, sind wir mit einem wundervollen Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern sein“, erklärten Gibson und Ross in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber der englischen Zeitung.

© Getty Images

Bereits vor etwa einem Jahr sollen sich der 69-jährige Regisseur und Schauspieler und die 35-jährige Drehbuchautorin getrennt haben, ganz im Stillen, ohne Medienrummel. Vermutlich aus Schutzgründen für ihren kleinen Sohn (8).

Skandal-Schauspieler

Über die genauen Gründe schwiegen die beiden bisher. Kennengelernt hatten sich die beiden über Freunde 2014, der kleine Lars kam 2017 zur Welt. Die schöne Autorin soll den „Braveheart“-Star nach jahrelangen Alkohol-Eskapaden zurück ins Leben geführt haben - Mel soll sich nach seiner Scheidung von Ehefrau Robyn 2009, mit der er 31 Jahre lang verheiratet war, nie richtig erholen können - bis eben Rosalind in sein Leben trat!