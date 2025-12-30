Alles zu oe24VIP
Neue Moderatorin bei „RTL Aktuell“ zu sehen
© Instagram: viv.bahlmann

TV-Debüt

Neue Moderatorin bei „RTL Aktuell“ zu sehen

30.12.25, 18:50
Teilen

Kurz vor dem Jahreswechsel bekommt RTL Aktuell ein neues Gesicht im Studio: Vivan Bahlmann (34) feiert ihr Debüt als Sportmoderatorin in der wichtigsten Nachrichtensendung!

Ab 18.45 Uhr präsentierte sie die Sportnachrichten und vertritt damit Anna Kraft (40), die nach einem Kreuzbandriss beim Skifahren vorübergehend ausfällt.

Absoluter Sport-Profi

Für Bahlmann geht damit ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Wie die "Bild" berichtet, bewarb sie sich einst an der RTL-Journalistenschule, weil ihre Oma ein großer Fan von Peter Klöppel ist. Von 2019 bis 2021 absolvierte sie dort ihre Ausbildung, anschließend arbeitete sie als Reporterin für RTL und ntv. Unter anderem berichtete sie von der Basketball-EM 2022 in Berlin sowie von den NFL-Spielen 2023 in London. Aktuell moderiert sie bei RTL+ die Bundesliga-Sendung „Complete“.

"Verrücktester Tag ever"

In ihrer Instagram-Story zeigte sich Bahlmann vor dem Auftritt sichtlich bewegt. „Es ist für mich beruflich heute der verrückteste Tag ever“. Sie sei gleichzeitig angespannt, nervös und riesig glücklich über die Chance. Der Tag begann für sie bereits früh: Um 4.30 Uhr klingelte der Wecker für einen Einsatz bei ntv, erst danach kam die Anfrage für „RTL Aktuell“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

