Meistgeoogelte Frau 2025: Ex-Porno-Star Mia Khalifa vor Taylor Swift

Die ersten beiden Plätze im Ranking der meistgesuchten Personen gingen letztes Jahr wenig überraschend an Donald Trump und Elon Musk, doch Platz drei ist eine echte Überraschung.

Wer wirklich globale Aufmerksamkeit auf sich zieht, lässt sich nicht allein an Hitlisten oder Auszeichnungen ablesen. Ein Blick auf Google zeigt ein anderes Bild – denn dort zählt vor allem eines: Neugier. Und die führt zu einem Ergebnis, das viele überraschen dürfte. Eine polarisierende ehemalige Pornodarstellerin wird weltweit häufiger gesucht als der wohl größte Popstar der Gegenwart.

Eine Analyse der Plattform „PlayersTime“ hat ausgewertet, welche Namen im Jahr 2025 weltweit am häufigsten bei Google eingegeben wurden. Berücksichtigt wurden Suchanfragen aus sämtlichen Bereichen – von Politik über Musik und Sport bis hin zu Unterhaltung und Erotik. Es geht dabei nicht um Sympathie oder Anerkennung, sondern schlicht darum, wessen Name am häufigsten in der Suchleiste landet.

Knappes Rennen

Mit rund 8,76 Millionen Suchanfragen liegt Mia Khalifa (32) knapp vor Taylor Swift (36), die auf etwa 8,09 Millionen kommt. Khalifa wurde durch ihre frühere Karriere als Pornodarstellerin bekannt, hat dieser Branche längst den Rücken gekehrt und ist heute als Social-Media-Persönlichkeit, Unternehmerin und umstrittene öffentliche Figur präsent. Ein Großteil der Suchanfragen dürfte sich dennoch weiterhin auf ihre Vergangenheit im Erotikbereich beziehen.





Bei Taylor Swift ist das Interesse meist konkreter getrieben: neue Alben, ausverkaufte Tourneen, Konzertfilme oder Dokumentationen sorgen regelmäßig für Suchspitzen. Wer ihren Namen googelt, sucht gezielt nach Musik oder aktuellen Entwicklungen. Zwei völlig unterschiedliche Formen von Aufmerksamkeit – und doch liegen beide Namen im Ranking fast gleichauf.





Trump polarisiert

Unangefochten an der Spitze steht Donald Trump (79) mit rund 15,9 Millionen Suchanfragen – mit deutlichem Abstand zu allen anderen. Dahinter folgt Elon Musk, erst danach wird es im Ranking enger. Google bewertet dabei keine Inhalte, sondern misst reine Aufmerksamkeit: Wer polarisiert oder Debatten auslöst, wird gesucht.

Auffällig ist auch die Verteilung im restlichen Feld. Männer liegen nur knapp vorne, Frauen folgen dicht dahinter. Neben Swift und Khalifa sorgen weitere Namen für Überraschung: Rapper XXXTentacion (†20), der bereits 2018 starb, wird weiterhin millionenfach gesucht. Bianca Censori (31) rangiert vor zahlreichen Weltstars – sogar vor ihrem Ehemann Kanye West (48). Sabrina Carpenter (26) profitiert sichtbar von ihrem Pop-Durchbruch, während Cristiano Ronaldo (40) einmal mehr beweist, dass er ein Dauerbrenner der globalen Aufmerksamkeit ist.