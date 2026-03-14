Influencerin Vanessa Borck fliegt bei "Let's Dance" raus

Die einstige "Princess Charming" musste am Freitag gehen und auch Vorwochen-Held Ross Antony erlebt heftigen Punktesturz bei "Let's Dance"

Influencerin Vanessa "Nessi" Borck muss bei "Let"s Dance" die Tanzfläche räumen. Die 29-Jährige, die mit Tanzpartnerin Victoria Sauerwald angetreten war, bekam in der zweiten regulären Folge der RTL-Show ein sehr maues Jury-Urteil mit mageren sieben Punkten. Die Stimmen der Zuschauer konnten sie dann auch nicht mehr in die nächste Runde retten.

Dabei hatte sich die Influencerin ein emotionales Thema für ihren Tanz ausgesucht - ihren ersten Kuss mit 15 Jahren. "Es ist auf einer Schulparty passiert mit meiner besten Freundin", erinnerte sich Borck. "Es hat sich irgendwie schön angefühlt." Zum Pop-Hit "I Kissed a Girl" von Katy Perry wurde daraus auf dem Parkett ein Tango. Motto von "Let's Dance" war an diesem Abend "Teenage Dreams". Es ging also um Schwärmereien und Träume der Jugend.

Vanessa Borck and Victoria Sauerwald © Getty

Das Jury-Urteil nach dem Tango geriet dann aber eher zum Alptraum. Juror Jorge González war noch recht gnädig und verwies auf die erkennbare Nervosität der Influencerin. "Deine Beine haben so gezittert", stellte er fest. "Ich habe Mitleid mit dir gehabt." Borck konnte sich das selbst nicht erklären. "Ich weiß gar nicht, warum ich zittere", sagte sie. "Mein Kopf macht mir so Angst manchmal."

Llambi vermisst die Erotik

Strenger ging - wie üblich - Knallhart-Juror Joachim Llambi mit der Internetberühmtheit ins Gericht. "Weißt du, Tango ist ein erotischer Tanz", tadelte er. Davon sei nicht viel rübergekommen. "Es war mehr ein Ablaufen, es war keine Dynamik zwischen euch beiden, keine Beziehung", urteilte er. "Du hast so viel Spannung gehabt wie mein Toastbrot letzte Woche."

Vanessa Borck and Victoria Sauerwald © Getty

Borcks Ausscheiden bedeutete zugleich das Aus für das einzige gleichgeschlechtliche Tanzpaar in der aktuellen "Let"s Dance"-Staffel.

Die Influencerin hat bei ihrem Instagram-Account "nessiontour" rund 1,8 Millionen Follower. Mit ihrer Ex-Frau Ina hatte sie zudem jahrelang den Social-Media-Account "coupleontour" betrieben. Im vergangenen Jahr wurde Borck auch im Fernsehen bekannt, als sie "Princess Charming" in der gleichnamigen Dating-Reality-Show wurde, in der mehrere Kandidatinnen um eine Frau buhlen.

Borck und Tanzpartnerin Sauerwald sind das zweite Paar, das "Let"s Dance" in diesem Jahr verlassen muss. In der vergangenen Woche waren schon Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk") und Tanzpartner Valentin Lusin ausgeschieden.

Joachim Llambi © Getty

Absturz für Publikums-Liebling Ross Anthony

Vom Höhenflug zum Dämpfer: Für Sänger Ross Antony (51) ist es in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" bei der Wertung steil bergab gegangen. In der vergangenen Woche hatte das ehemalige Mitglied der Band Bro'Sis zusammen mit Partnerin Mariia Maksina die Jury mit einem furiosen Charleston begeistert und satte 25 Punkte eingesammelt - den Höchstwert aller Kandidaten. Davon konnte in der neuen Ausgabe am Freitagabend in Köln keine Rede mehr sein.

Ross Antony and Mariia Maksina © Getty

Antonys Cha-Cha-Cha zum Song "Hand on Your Heart" von Kylie Minogue wurde mit mauen 13 Punkten abgestraft. Bei der Jury kam die Darbietung nicht wirklich gut an. Jurorin Motsi Mabuse etwa befand, dass in dem Tanz "ein bisschen Spaghetti Bolognese drin" gewesen sei. Sie erkannte deutliche Fehler.

"Du bewegst dich gut", urteilte Juror Joachim Llambi - warnte Antony aber auch vor dem "ganzen Schnickschnack", den er mitunter zeige. "Mach weniger Chi­chi und Huhu und Haha, sondern konzentriere dich darauf, was unten passiert. In deinen Füßen, in deiner Technik", mahnte Llambi. Juror Jorge González sagte zu Antony: "Du warst sehr aufgeregt. Das war zu merken."