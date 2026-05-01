Robert Palfrader: Erster Auftritt nach Herzmuskelentzündung

Er ist wieder da! Nach Wochen der Sorge meldet sich Robert Palfrader endlich zurück. Der TV-Star musste wegen einer Herzmuskelentzündung kürzertreten und sogar ins Spital. Nun zeigt er sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit und verrät, wie es ihm nach dem Schock geht.

Robert Palfrader ist zurück in der Öffentlichkeit. Nach seinem Rückzug Anfang April zeigte sich der TV-Star am Donnerstag beim Wiener Würstelstand "Zum Kaiser". Der Grund für seine Auszeit war ernst: Eine Entzündung des Herzmuskels zwang den 57-Jährigen zur Ruhe und sogar zu einem Aufenthalt im Krankenhaus. Über die Hintergründe gab er nun erstmals Details bekannt.

Warnsignal für die Gesundheit

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Palfrader soll zu viel gearbeitet und sein Leben zu stressig gestaltet haben. Er habe schlichtweg zu wenig auf sich aufgepasst. Für den "Braunschlag"-Liebling war die Erkrankung eine deutliche Lehre, weil es für ihn ein "Schuss vor den Bug" war und er diesen auch als solchen verstanden hat.

Erstes Comeback am Würstelstand

Robert Palfrader © Sophie Menegaldo

Heute geht es ihm zum Glück wieder gut. Dass er seine Rückkehr ausgerechnet am Welttag der Käsekrainer feierte, war kein Zufall. "So eine Käsekrainer braucht auch einem Ort, an dem sie perfekt zubereitet wird: Der Würstelstand. ich weiß, wovon ich spreche, denn meine Mutter hat Jahrzehnte lang einen legendären Würstelstand betrieben, den es leider nicht mehr gibt", so der Schauspieler. Am liebsten genießt er die Wurst mit scharfem Senf und einem Salzstangerl.

Tradition liegt im Blut

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Der Bezug zum Würstelstand wurde dem Wiener quasi in die Wiege gelegt. Seine Mutter leitete selbst einen Stand, und sein Cousin, Dr. Franz Radatz, führt die bekannte Fleischerei Radatz. Nach der überstandenen Funkstille blickt Robert Palfrader nun wieder positiv in die Zukunft. Live auf der Bühne erleben kann man Palfrader wieder am 11. Mai im Wiener Rabenhof mit seinem Programm "Allein".