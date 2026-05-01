Helene Fischer & Florian Silbereisen: Erstes Doppelinterview

In der heutigen NDR Talk Show kommt es zum Gipfeltreffen der Schlagerstars. Helene Fischer und Florian Silbereisen zeigen sich anlässlich Helenes 20-jährigem Jubiläum so vertraut wie schon lange nicht.

Heute Freitagabend, 22:00 Uhr im NDR, erwartet das Publikum eine ganz besondere Ausgabe der „NDR Talk Show“.

Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum von Helene Fischer haben die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt eine prominente Runde organisiert. Ein besonderer Wunsch der Sängerin ging dabei in Erfüllung: Sie wollte ihren Ex-Partner Florian Silbereisen explizit an ihrer Seite haben, wie die Bild berichtet. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter kehrt die 41-Jährige damit erstmals für ein ausführliches Interview ins Fernsehen zurück.

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Helene Fischer zeigt sich hochemotional

Gleich zu Beginn der Sendung gibt die Sängerin offen Einblicke in ihre Zeit als Mutter: „Ich war in einer anderen Welt daheim, das war wunderschön.“ Die Rückkehr ins Rampenlicht fällt ihr sichtlich nicht leicht. „Ich habe auch großen Respekt davor. Vor dieser neuen Lebensphase, mit diesem neuen Lebensumstand, wieder nach draußen zu treten. Weil ich glaube, ich werde nur heulen“, gesteht sie, laut Bild. Barbara Schöneberger scherzte daraufhin über die Anwesenheit von Silbereisen: „Deswegen ist Florian auch heute hier, damit du dich einfach sicher fühlst.“

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Silbereisen spricht über nächtliche Gewohnheiten

Für Lacher im Studio sorgte ein privates Detail, das Florian Silbereisen über seinen Alltag preisgab. Er erklärte, warum er nach Auftritten oft direkt nach Hause fliege, statt im Hotel zu übernachten. Dabei kam er auf seine nächtlichen Toilettengänge zu sprechen: „Spätestens um vier, halb fünf muss ich mittlerweile irgendwann auf die örtlichen Wasserspiele. Und dann bin ich eh schon wach.“ Während das Publikum und Helene laut lachten, kommentierte Schöneberger in Richtung der Sängerin: „Sei froh, dass du ihn los bist.“

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Ein ganz enges Band spürbar

Trotz der Trennung vor Jahren demonstrierten die beiden eine innige Freundschaft. Silbereisen betonte, privat eher ruhig zu sein, was Helene Fischer mit einem strahlenden Nicken bestätigte. Auch über die früheren Zeiten wurde gewitzelt. Während Silbereisen anmerkte, man habe damals noch durchgeschlafen, entgegnete Helene lachend über seine nächtlichen Pausen: „Das kenne ich gar nicht.“ Zum Abschluss der Sendung stellte Silbereisen zufrieden fest: „Ich bin froh, dass wir das jetzt endlich mal aufarbeiten können, nach all den Jahren, wir zwei.“