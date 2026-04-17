Schlager-Sensation bei Andy Borg: Peter Kraus (87) erstmals im TV-Duett mit Sohn Mike

Andy Borg verwandelt seine Weinstube in ein Epizentrum der Schlagerwelt. Dabei feiert ein besonderes Duo sein Debüt.

Ein Jahrhundert-Jubiläum für Peter Alexander und eine Premiere der besonderen Art: Andy Borg verwandelt seine Weinstube erneut in das Zentrum der Schlagerwelt. Während die Saison mit einer Hommage an Peter Alexander fulminant startete, wartet nun ein Gipfeltreffen zweier Generationen auf das Publikum.

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Wiener Charme in Baden-Baden

Die aktuelle Frühjahrs-Saison der Erfolgssendung "Schlager Spaß mit Andy Borg" steht ganz im Zeichen großer Emotionen und rot-weiß-roter Verbundenheit. Den feierlichen Auftakt bildete bereits am 21. März eine Sonderausgabe zu Ehren des unvergessenen Peter Alexander. Der gebürtige Wiener, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, wurde von Andy Borg mit einem Themenabend gewürdigt, der ganz im Geiste des Entertainers stand.





Vater-Sohn-Gipfel

Bereits am morgigen 18. April folgt der nächste Höhepunkt in der frühlingshaft dekorierten TV-Weinstube. Der Gastgeber begrüßt dabei ein Duo, dessen Konstellation Seltenheitswert besitzt: Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus wird erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Mike auf der Bühne stehen.

Dieses Vater-Sohn-Duett bildet den Vorboten für ein größeres gemeinsames Projekt: Wie die SWR verlautbarte, planen die beiden für das Jahr 2027 eine Tournee. Neben den beiden Herren bereichern zahlreiche weitere Künstler wie Sonia Liebing das Programm.

Peter und Mike Kraus. © Getty Images

"Das Beste“: Ein Staraufgebot im Mai

Für Liebhaber des Genres hält der Kalender einen weiteren Fixtermin bereit: Am 23. Mai präsentiert der Sender mit „Schlager-Spaß mit Andy Borg – Das Beste“ eine exzellent kuratierte Rückschau. Die Gästeliste liest sich wie das „Who is Who“ der Unterhaltungsmusik. Mit dabei sind unter anderem: Bata Illic, Heino, Die jungen Zillertaler, Thomas Anders, Florian Silbereisen, Beatrice Egli sowie Sigrid und Marina.

Mit dieser Mischung aus nostalgischen Rückblicken und Premieren festigt Andy Borg einmal mehr seinen Ruf als einer der profiliertesten Gastgeber des Schlagers im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.