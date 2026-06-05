Neustart für Bilderbuch nach Schock-Ausstieg

Bilderbuch sind nach dem Ausstieg von Gitarrist Michael Krammer zum Trio geschrumpft aber nicht minder genial. Das zeigt man mit dem brandneuen Hit "Push Reality", dem man am 18. September das Album "∞+1" folgen lässt.

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"Mit Ende letzten Jahres kam mir diese Idee: Eine Band ist eine Seilschaft auf einer nicht endenden Reise ins Ungewisse. Eine Expedition, die Gefahren trotzend, blind und ohne klar definiertes Ziel voranschreitet. Verbunden miteinander, mit dem Leben als Pfand, denkt man nicht für sich allein, sondern als Gemeinschaft." Maurice Ernst gibt die Direktiven zum Neustart seiner Kultband Bilderbuch. Nach dem Ausstieg von Gitarrist Michael Krammer („Ich möchte mehr Raum schaffen für Familie, für persönliches Wachstum sowie für innere und äußere Balance!“) liefert Österreichs spannendste Band jetzt den neuen Hit "Push Reality". Einer der stärksten Songs ihrer Erfolgs-Karriere.

Bilderbuch beim Videodreh auf den Spuren von Werner Herzog © Maschin Records

Bilderbuch liefern neuen Hit "Push Reality © Maschin Records

Neuer Hit über die Absurdität unserer Realität im Zeitalter der KI

Mit "Push Reality", das vor Energie strotzt, tanzbar und humorvoll ist, stellt das Trio bewusst menschliche Kuration und den dafür notwendigen zwischenmenschlichen Austausch in den Mittelpunkt. Ein Song über die Absurdität unserer Realität im Zeitalter der KI. Für das Musikvideo reisen Bilderbuch zum De-facto-Nordpol, aka Spitzbergen, inspiriert von Szenen aus einem Werner Herzog Dokumentarfilm.

Am18. September kommt die neue CD

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Bilderbuch © Maschin Records

Am 18.September lassen Bilderbuch dann das bereits 9. Studioalbum "∞+1“folgen, bei dem man schon im Titel der Unendlichkeit noch ein „+1" drauf setzt. "Dieses Album ist auch ein Breakup Album", so Maurice Ernst , der mit seinen Band-Kumpanen bereits an Live-Plänen dazu arbeitet.