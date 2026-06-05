TV
Radio
E-Paper
Kultur

"Push Reality"

Neustart für Bilderbuch nach Schock-Ausstieg

© Thomas Zeidler
Bilderbuch sind nach dem Ausstieg von Gitarrist Michael Krammer zum Trio geschrumpft aber nicht minder genial. Das zeigt man mit dem brandneuen Hit "Push Reality", dem man am 18. September das Album "∞+1" folgen lässt.
OE24 auf Google bevorzugen

"Mit Ende letzten Jahres kam mir diese Idee: Eine Band ist eine Seilschaft auf einer nicht endenden Reise ins Ungewisse. Eine Expedition, die Gefahren trotzend, blind und ohne klar definiertes Ziel voranschreitet. Verbunden miteinander, mit dem Leben als Pfand, denkt man nicht für sich allein, sondern als Gemeinschaft." Maurice Ernst gibt die Direktiven zum Neustart seiner Kultband Bilderbuch.  Nach dem Ausstieg von Gitarrist Michael Krammer („Ich möchte mehr Raum schaffen für Familie, für persönliches Wachstum sowie für innere und äußere Balance!“) liefert Österreichs spannendste Band jetzt den neuen Hit "Push Reality". Einer der stärksten Songs ihrer Erfolgs-Karriere.

Bilderbuch beim Videodreh auf den Spuren von Werner Herzog © Maschin Records
Bilderbuch liefern neuen Hit "Push Reality © Maschin Records

Neuer Hit über die Absurdität unserer Realität im Zeitalter der KI

Mit "Push Reality", das vor Energie strotzt, tanzbar und humorvoll ist, stellt das Trio bewusst menschliche Kuration und den dafür notwendigen zwischenmenschlichen Austausch in den Mittelpunkt. Ein Song über die Absurdität unserer Realität im Zeitalter der KI. Für das Musikvideo reisen Bilderbuch zum De-facto-Nordpol, aka Spitzbergen, inspiriert von Szenen aus einem Werner Herzog Dokumentarfilm.

Auch interessant

Dieser Schumi-Trick machte Gegner wahnsinnig

Nach Vorwürfen auf Mallorca: Urteil gegen Ex von Jana Azizi gefallen

Nach Gewitter: Hauptstadt mit Fäkalien geflutet

Rottweiler-Rudel attackierte Pärchen

Abnehmen mit Gen-Test: So verlor Martina Reuter erfolgreich ihr Gewicht

Am18. September kommt die neue CD

Bilderbuch © Maschin Records

Am 18.September lassen Bilderbuch dann das bereits 9. Studioalbum "∞+1“folgen, bei dem man schon im Titel der Unendlichkeit noch ein „+1" drauf setzt. "Dieses Album ist auch ein Breakup Album", so Maurice Ernst , der mit seinen Band-Kumpanen bereits an Live-Plänen dazu arbeitet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jason Isbell zündet Lehrstunde des Rock and Roll

Konzert-Beben: Gigi muss Innsbruck und Linz absagen

Neustart für Bilderbuch nach Schock-Ausstieg

Scooter verwandeln Schladming in riesige Partyzone

Julian Le Play begeistert Passanten auf der Mahü

Konzert-Hit: rares Österreich-Konzert von R.E.M.-Legende

Rainhard Fendrich startet wieder durch

Start für das Sommer-Opening in Schladming

Taylor Swift ist bei "Toy Story" dabei

Madonna versext New York und die Charts