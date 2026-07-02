Traurige Nachricht
Schock für Kongo-Trainer nach WM-Aus
"Wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid", sagte ein Sprecher im Anschluss an das 1:2 gegen England. Nationaltrainer Sebastien Desabre, der neben ihm saß, wirkte für einen Moment irritiert und bedankte sich dann knapp.
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Weitere Informationen zu der Bekanntgabe lagen zunächst nicht vor. Unklar blieb auch, ob Desabre (49) die Nachricht bereits vor dem Spiel erhalten hatte.
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Mit der DR Kongo hatte der Franzose in den vergangenen Tagen eine höchst erfolgreiche WM gespielt - die von der Ebola-Krise gezeichnete Nation hatte sich erstmals für die K.-o.-Runde qualifiziert.
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