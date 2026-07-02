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Spanien-Hit in LA

ÖFB goes Hollywood! Star-Auflauf bei WM-Showdown

© APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
Das ÖFB-Team steht vor einem absoluten Traum-Match bei der WM. Im Sechzehntelfinale wartet der Kracher gegen Spanien, und die Tribünen in Los Angeles verwandeln sich wohl in einen roten Teppich.
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Das große K.o.-Duell wird im spektakulären SoFi Stadium in Los Angeles ausgetragen. In dieser gigantischen Milliarden-Arena geht es um alles oder nichts für Österreich. Bei den vergangenen Partien in diesem Stadion ließen sich bereits zahlreiche echte Hollywood-Größen blicken.

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Promis wie Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Vince Vaughn und George Lucas wurden dort gesichtet. Auch Paris Hilton und Halle Berry mischten sich unter die Fans im Stadion.

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Stars lieben dieses Stadion

Für den kommenden K.o.-Kracher gegen Spanien ist abermals mit einem riesigen Star-Auflauf zu rechnen. Wenn Österreich auf den Ex-Weltmeister trifft, schauen nicht nur die Fans daheim in Österreich gebannt zu, sondern eben auch die ganz Großen aus dem nahegelegenen Hollywood direkt von der Tribüne aus zu.

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