Spanien-Hit in LA
ÖFB goes Hollywood! Star-Auflauf bei WM-Showdown
Das große K.o.-Duell wird im spektakulären SoFi Stadium in Los Angeles ausgetragen. In dieser gigantischen Milliarden-Arena geht es um alles oder nichts für Österreich. Bei den vergangenen Partien in diesem Stadion ließen sich bereits zahlreiche echte Hollywood-Größen blicken.
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Promis wie Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Vince Vaughn und George Lucas wurden dort gesichtet. Auch Paris Hilton und Halle Berry mischten sich unter die Fans im Stadion.
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Stars lieben dieses Stadion
Für den kommenden K.o.-Kracher gegen Spanien ist abermals mit einem riesigen Star-Auflauf zu rechnen. Wenn Österreich auf den Ex-Weltmeister trifft, schauen nicht nur die Fans daheim in Österreich gebannt zu, sondern eben auch die ganz Großen aus dem nahegelegenen Hollywood direkt von der Tribüne aus zu.
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