ROT-Drama um US-Star – Messi sah nichtmal Gelb

Rot-Drama bei den US-Boys! Zuerst traf Folarin Balogun zum 1:0 gegen Bosnien, doch dann wurde dem Stürmer ein unglücklicher Zweikampf zum Verhängnis.

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Kurz vor der Pause ließ Balogun die Fans in San Francisco auszucken, nach der Pause wurde es für den Monaco-Stürmer aber sehr bitter.

© Getty Images

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Nach einem Zweikampf mit Tarik Muharemovic schaltete sich plötzlich der VAR ein - die TV-Bilder sahen böse aus. Der US-Boy traf den Verteidiger unabsichtlich, aber trotzdem heftig am Knöchel.

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Der Schiri entschied auf Rot! Das wird für heftige Diskussionen sorgen: Für eine fast noch brutalere Aktion - und mit einer gewissen Absicht - sah Argentinien-Superstar Lionel Messi gegen Algerien nicht einmal Gelb.