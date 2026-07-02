Frenkie Schinkels
Macht die 0:9-Blamage vergessen
Es geht an die "kleine Hürde" Europameister. Aber Spaß beiseite, die Spanier sind realistisch zu bewältigen. Bei ihrem 0:0 gegen Kap Verde und dem knappen 1:0 gegen Uruguay haben sie gezeigt, sie sind anfällig auf ein klares Defensivkonzept mit viel Mut.
Hier liegt der Schlüssel für diese Sensation. Es braucht also körperlich und mental fitte Spieler, die bereit sind, für Österreich alles zu geben. Ein Debakel à la Valencia (0:9) würden unsere Partygeher am Ballerman, Ibiza & Co. nicht verkraften.
Holt euch das Glück der Tüchtigen
Es ist also an der Zeit, diese Schmach endlich vergessen zu machen. Wir wissen, die Tüchtigen haben das Glück und die Tüchtigen möchte ich danach bejubeln. Wenn es dann nicht klappt, können die Burschen mit erhobenem Haupt in Wien-Schwechat landen.
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Sollten wir das Wunder schaffen, wartet immerhin ein leichtere Gegner. Oder?
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