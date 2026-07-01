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Frenkie Schinkels

Adios Spanien statt Baba Österreich

FS
von
oe24-Experte Frenkie Schinkels
© Fotomontage
Eine Trumpfkarte habe ich noch. Nachdem meine Niederländer gescheitert sind, setze ich alles auf Rot(-Weiß-Rot).
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Damit Österreich gegen die Spanier etwas holt, braucht es aber nicht Rot, sondern Gold: Genau genommen ein goldenes Händchen von Teamchef Ralf Rangnick. Denn ich bin gespannt, wie er die Causa Romano Schmid und Xaver Schlager angeht.

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Die Yamal-Formel: Laimer & Prass

Bis auf das Zaubertor war das bislang eine schwache WM der beiden. Auch die Herumspielerei mit Kevin Danso und Philipp Lienhart tut der Defensive nicht gut. Meine Lösung: Konrad Laimer gegen Lamine Yamal auf links ergibt sich automatisch, davor sehe ich Alexander Prass als Doppeldecker.

Dafür kann Marcel Sabitzer in die Mitte rücken, wie er es auch beim BVB spielt. Klub-Kollege Carney Chukwuemeka braucht es für seine Dribblings – die fehlen uns!

Nur Mut verhindert den Heimflug

Auch Patrick Wimmer kann mit Unbekümmertheit helfen. Für mich stehen jedenfalls die fittesten Spieler am Platz. Aber Taktik hin oder her, die Spieler müssen Zähne zeigen und alles am Platz lassen. Schaffen sie das nicht, ergeht es uns wie Oranje: Baba USA und Rückreise in die Heimat.

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