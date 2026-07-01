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WM-Partie verzögert

Gewitter-Chaos schlägt zum zweiten Mal zu

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Fans im Stadion in Mexiko-Stadt warten im Regen auf ein WM-2026-Spiel, Banner im Hintergrund.
© EPA
Das Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Ecuador in Mexiko-Stadt musste aufgrund schwerer Unwetter und eines Blitzeinschlags in der Nähe des Stadions kurzfristig verschoben werden.
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Nur wenige Minuten vor dem geplanten Anpfiff wurden die bereits auf ihren Plätzen wartenden Fans über die Stadionbildschirme darüber informiert, dass das Sicherheitsprotokoll für Gewitter aktiviert wurde.

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Diese unerwartete Meldung sorgte zunächst für Ungewissheit auf den Rängen, während auch beide Nationalmannschaften in Warteposition verharren mussten. In einer offiziellen Stellungnahme betonte die FIFA, dass die Sicherheit aller Beteiligten – sowohl der Spieler auf dem Spielfeld als auch der Tausenden Zuschauer auf den Tribünen – die absolute Priorität des Organisationskomitees sei. Man richte sich strikt nach den Sicherheitsvorschriften der lokalen Behörden und werde die Partie erst dann starten, wenn die Wetterlage dies gefahrlos zulasse.

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