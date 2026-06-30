Fussball
TV
E-Paper
Sport

Millionen von Euro

Mega-Strafen: UEFA greift gegen Clubs durch

OR
von
Am stärksten ist Racing Straßburg betroffen.
© Icon Sport via Getty Images
Die UEFA hat mehrere europäische Fußballvereine, darunter vier englische Premier-League-Clubs sowie den französischen Verein Racing Straßburg, wegen Verstößen gegen finanzielle Regularien mit Geldstrafen belegt.
OE24 auf Google bevorzugen

Im Zentrum der Sanktionen steht die sogenannte Kaderkostenregel, wonach Clubs, die an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, maximal 70 Prozent ihrer Einnahmen für Spieler ausgeben dürfen.

Millionen von Euro an Strafen

Die höchste Strafe erhielt Straßburg, das zum selben Eigentümernetzwerk (BlueCo) wie Chelsea gehört, mit ca. 25 Millionen Euro, wovon 12 Millionen auf Bewährung ausgesetzt wurden. Die zweithöchste Strafe in Höhe von 22,5 Millionen Euro ging an Aston Villa, den Europa-League-Sieger von 2026. Davon sind 15 Millionen Pfund unter der Bedingung einer dreijährigen Regelkonformität zur Bewährung ausgesetzt. Zudem drohen dem Club Einschränkungen bei der Spielerregistrierung für die kommende Champions-League-Saison.

Auch interessant

Inter-Star: Verdacht auf Minderjährigen-Sex

Realist Haaland: "Brasilien ist der große Favorit"

Rücktritt nach WM-Pleite: Glasner wird Teamchef

Weitere kleinere Strafen für England-Clubs

Ebenfalls bestraft wurden der FC Chelsea, Nottingham Forest und Newcastle United. Chelsea erhielt ein Bußgeld von 2,6 Millionen Pfund (1,7 Millionen auf Bewährung), da die Kostengrenze laut Vereinsangaben nur knapp überschritten wurde. Nottingham wurde zu 2,2 Millionen und Newcastle zu 2,6 Millionen Pfund verurteilt. Newcastle erhielt wegen eines weiteren Verstoßes gegen die UEFA-Einnahmengrenzen zudem eine zusätzliche Strafe von 8,6 Millionen Pfund (6 Millionen auf Bewährung).

Die UEFA erklärte, dass Aston Villa und Chelsea, die bereits im Vorjahr bestraft wurden, große Teile der Strafen auf Bewährung erhielten, da beide eine positive Tendenz zur Kostensenkung zeigten. Dieser Trend müsse sich 2026 jedoch signifikant fortsetzen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Lewandowski sorgt jetzt bei Chicago Fire für Tor-Alarm

Finale im Transfer-Poker: Austria verkauft Barry

Testspiel-Knaller: Real Madrid kommt wieder nach Österreich

Pep-Doppelgänger wird Haaland-Trainer

Barcelona will Harry Kane verpflichten

Bayern zittert? Olise fordert Gespräch nach WM

Inter-Star: Verdacht auf Minderjährigen-Sex

DFB-Debakel! Paraguay haut Deutsche raus

Bayern oder Barcelona: Kane hat sich entschieden

Mega-Strafen: UEFA greift gegen Clubs durch