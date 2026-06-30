Ermittlungen
Inter-Star: Verdacht auf Minderjährigen-Sex
Ihm wird vorgeworfen, im Juni 2020 ein Treffen mit einer damals 17-Jährigen gehabt zu haben. Der Fall steht im Zusammenhang mit der Escort-Agentur "Ma.De" aus Cinisello Balsamo, die laut Mailänder Staatsanwaltschaft "All-inclusive"-Partys für VIP-Kunden, insbesondere Fußballer, organisierte.
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Anwalt weist Vorwürfe zurück
Sichergestellte Chatverläufe legen nahe, dass ein Mitarbeiter dieser Agentur den Kontakt zwischen Bastoni und der Minderjährigen vermittelte. Der genaue Sachverhalt ist jedoch strittig: Die junge Frau gab in ihrer Zeugenvernehmung an, dass es zu keinem Geschlechtsverkehr gekommen sei. Auch Bastonis Anwalt Salvatore Scuto weist die Vorwürfe zurück und betont, sein Mandant bestreite, Sex mit einem Mädchen gehabt zu haben, von dem er wusste, dass es minderjährig ist. Da die Verteidigung vor der angesetzten Anhörung am 3. Juli keinerlei Details zu den Ermittlungen kenne, ließ der Anwalt offen, ob Bastoni die Fragen der Staatsanwaltschaft beantworten wird.
Neben Bastoni, dem ersten namentlich genannten Beschuldigten in dem Fall, hat die Finanzpolizei drei weitere Spieler – Daniel Maldini, Riccardo Calafiori und Kevin Bonifazi – als Zeugen vorgeladen. Gegen dieses Trio wird jedoch nicht ermittelt. Das übergeordnete Ziel der Ermittler ist es, das gesamte Netzwerk der betreffenden Agentur aufzudecken.
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