Entwarnung bei Musiala, aber Zittern um Laimer

Neue Entwicklung nach Bayerns Verletzungs-Drama

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Aufatmen bei Jamal Musiala, weiter bange Blicke auf Konrad Laimer: Nach den beiden Schreckmomenten beim 3:1-Testsieg des FC Bayern gegen RB Leipzig gibt es beim deutschen Teamstar Entwarnung. Musiala geht es wieder gut und er könnte schon in den kommenden Tagen ins Training zurückkehren. Bei ÖFB-Star Laimer fehlt dagegen weiterhin ein Verletzungsupdate.

Und die Zeit drängt. Bereits in einer Woche wartet mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund das erste Pflichtspiel auf die Bayern.

Laimer konnte kaum auftreten

Für Laimer war der Telekom Cup bereits nach wenigen Minuten vorbei. Nach einem Zusammenprall mit Leipzigs David Raum blieb der Salzburger auf dem Rasen liegen. Er versuchte zunächst weiterzuspielen, musste dann aber aufgeben.

Der 29-Jährige wurde vom medizinischen Personal gestützt und direkt in die Kabine gebracht. Laut "FCBinside" konnte Laimer dabei kaum auftreten. Eine genaue Diagnose gibt es bislang nicht.

Damit bleibt auch offen, ob der ÖFB-Teamspieler rechtzeitig für den ersten Titelkampf der Saison fit wird. Vor dem Supercup steht für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Dienstag beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim noch der letzte Test an.

Musiala sackte plötzlich zusammen

Noch dramatischer waren zunächst die Bilder bei Musiala. Der 23-Jährige hatte wenige Minuten zuvor das Tor zum 3:1 erzielt, ehe er in der 84. Minute ohne gegnerische Einwirkung plötzlich auf dem Rasen zusammensackte. Mitspieler reagierten sofort, auch ein Notarzt eilte zur Behandlung auf den Platz.

Jamal Musiala schockte die Bayern-Fans mit seinem Kreislaufkollaps. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Nach bangen Minuten konnte Musiala wieder aufstehen und wurde gestützt in die Katakomben gebracht. Nach SID-Informationen klagte er über Schwindel, Kreislaufprobleme und Temperatur. In München herrschten beim Spiel mehr als 30 Grad.

Sportvorstand Max Eberl hatte unmittelbar danach erklärt: "Das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Zu allem anderen kann man nichts sagen."

Inzwischen sieht es bei Musiala deutlich besser aus. Voraussichtlich kann der Offensivstar in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen. Bei Laimer warten die Bayern dagegen weiter auf Klarheit.

Sieg gerät zur Nebensache

Sportlich lieferte der Rekordmeister eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel durchaus Argumente für einen gelungenen Saisonstart. Luis Díaz brachte Bayern gegen Leipzig in Führung, nach dem Ausgleich traf Nathaniel Brown zum 2:1. Musiala sorgte schließlich für den 3:1-Endstand.

Doch nach der Generalprobe beschäftigen die Bayern vor allem ihre beiden Schreckmomente. Bei Musiala gibt es inzwischen Entwarnung – bei Laimer bleibt vor dem Supercup das große Fragezeichen.