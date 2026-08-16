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Schon wieder! Messis Elfer-Fluch geht weiter

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Ein Fußballspieler von Inter Miami schießt während eines Spiels einen Elfmeter.
© IMAGO/ZUMA Press Wire
Nach zwei WM-Fehlschüssen patzt Messi erneut
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Dieser Fehlschuss kommt Österreich bekannt vor: Lionel Messi hat schon wieder einen Elfmeter vergeben. Beim bitteren 1:4 von Inter Miami gegen Nashville SC scheiterte der 39-Jährige in der 23. Minute an Torhüter Brian Schwake. Es ist bereits der dritte verschossene Strafstoß des Superstars innerhalb kurzer Zeit.

Schon bei der WM hatte Messi gleich zweimal vom Punkt vergeben – einen davon gegen Österreich. Nun erwischte es den achtmaligen Weltfußballer auch wieder im Klub-Dress.

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Messi trifft auch noch zweimal Aluminium

Dabei hätte der Abend für Messi durchaus anders laufen können. Zwar scheiterte er vom Punkt, kurz vor der Pause bereitete der Argentinier aber den Treffer von Telasco Segovia zum zwischenzeitlichen 1:1 vor (45.+3).

Danach zog Nashville davon. Hany Mukhtar wurde mit seinem Doppelpack (49., 63.) zum überragenden Mann. Für Messi kam in der Nachspielzeit auch noch Pech dazu: Gleich zweimal traf er nur den Pfosten.

Am Ende stand für Titelverteidiger Miami eine bittere 1:4-Pleite. Nashville führt die Eastern Conference mit 43 Punkten vor Inter (38) an.

Schwere Wochen für den Superstar

Für Messi war es einer der ersten Auftritte nach einem schweren persönlichen Verlust. Sein Vater Jorge war vor wenigen Tagen im Alter von 68 Jahren in Rosario gestorben. Messi hatte sich danach mit emotionalen Worten verabschiedet: "Papa, ich kann immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr da bist."

Inter Miami Spieler im rosa Trikot beim Training auf dem Fußballfeld.
FORT LAUDERDALE, FL - AUGUST 14: Lionel Messi 10 of Inter Miami CF is seen at an Inter Miami Training Session at Florida Blue Training Center on August 14, 2026 in Fort Lauderdale, Florida. Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire SOCCER: AUG 14 Inter Miami CF Training EDITORIAL USE ONLY Icon26081400000014 © IMAGO/Icon Sportswire

Jorge Messi hatte die Karriere seines Sohnes von Beginn an begleitet und war lange als dessen Berater tätig. Nun versucht Lionel Messi, auf dem Fußballplatz wieder in den Alltag zurückzufinden.

Sportlich verlief dieser Abend allerdings bitter: Elfmeter vergeben, zweimal Aluminium und vier Gegentore – wenige Wochen nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien wartet auf Messi mit Miami bereits der nächste Rückschlag.

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