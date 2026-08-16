Paukenschlag! ÖFB-Star tritt überraschend zurück

ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner hat im Alter von 34 Jahren seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt gegeben. Der Innenverteidiger blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der gebürtige Linzer machte den Schritt an diesem Sonntag öffentlich. Zuletzt stand der Abwehrspieler bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag. Seit seinem Wechsel im Jahr 2021 absolvierte er 137 Pflichtspiele für die Niederländer. In dieser Zeit feierte der Routinier große Erfolge und holte mit der Mannschaft in der Saison 2022/23 die Meisterschaft sowie 2023/24 den Pokalsieg.

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber sie fühlt sich gut und richtig an. Ich habe viele Jahre mein Leben dem Fußball untergeordnet und jeden Tag versucht, das Beste aus mir herauszuholen. Diese Zeit war geprägt von großer Freude, aber auch von Enttäuschungen, Verletzungen und Comebacks. Ich habe niemals aufgegeben und immer an meine Chance geglaubt", schreibt Trauner auf Instagram.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Erfolgreiche Jahre in der Heimat

Vor seinem Engagement in den Niederlanden war der Defensivakteur ausschließlich auf heimischem Rasen im Einsatz. Besondere Spuren hinterließ er beim LASK, wo er in 173 Partie auflief. Auch für die SV Ried war der Oberösterreicher mit insgesamt 112 Einsätzen eine prägende Figur in der Defensive.

Einsätze im Nationalteam

Auch auf internationaler Ebene hinterließ der Innenverteidiger seine Visitenkarte. Für die österreichische Nationalmannschaft streifte er insgesamt 16 Mal das Trikot über und erzielte dabei zwei Treffer. Im Aufgebot für die WM 2026 war der erfahrene Akteur zuletzt allerdings nicht mehr vertreten.