Wirbel um Kalajdzic: Jetzt spricht ÖFB-Star

Sasa Kalajdzic steht bei den Wolverhampton Wanderers auf dem Abstellgleis. Der ÖFB-Stürmer trainiert aktuell nur bei der U21 mit und sucht nun intensiv nach einem neuen Verein.

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Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic möchte die Wolverhampton Wanderers in diesem Sommer verlassen. Momentan darf der Stürmer gar nur noch mit der U21-Mannschaft des Klubs mittrainieren. Die Marschrichtung ist für ihn daher eindeutig: Ein Transfer wird angestrebt.

Gespräche mit neuen Klubs laufen

Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist bereits im Gange. Wie Kalajdzic am Freitag in einem Interview mit "Sky" verriet, laufen die Verhandlungen. "Es gibt Gespräche mit verschiedenen Vereinen. Mit Wolves ist alles offen und ehrlich kommuniziert. Wir werden sehen, was sich ergibt", erklärte der Angreifer.

Rückkehr in die Topliga geplant

Um welche Vereine es sich dabei konkret handelt, kann und will der ÖFB-Stürmer aktuell noch nicht preisgeben. Er ließ jedoch durchblicken, dass er "zurück in diese Sphären, in diese Ligen" möchte, "wo ich hingehöre". Für Kalajdzic steht die sportliche Perspektive im Vordergrund.

Erfolgreiche Leihe nach Österreich

"Es muss einfach passen für mich, dass ich wieder den nächsten Schritt machen kann in meiner Entwicklung", so Kalajdzic, der in seiner Karriere bereits drei Kreuzbandrisse hatte. Zuletzt konnte der WM-Teilnehmer in Österreich Erfolge feiern. In der vergangenen Saison war er von Wolverhampton an den LASK verliehen. Mit den Linzern wurde er österreichischer Meister und Cupsieger. Nun läuft die Suche nach der nächsten Station.