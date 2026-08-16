Von Plateau gefallen
Schwer verletzt! Frau stürzt vom Grazer Schlossberg
Die 35-Jährige saß Samstag gegen 23:00 Uhr auf einer Brüstung eines Plateaus auf der Westseite des Grazer Schlossbergs. Plötzlich stürzte die Frau ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
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Zeuginnen berichten von plötzlichem Schwächeanfall
Zwei Zeuginnen beobachteten das Geschehen und sprachen direkt nach dem Sturz mit der Verunglückten. Gegenüber den Frauen gab die 35-Jährige an, dass ihr vor dem Sturz plötzlich schwarz vor Augen geworden sei.
Großeinsatz der Rettungskräfte am Schlossberg
Nach dem Vorfall versorgten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz, des Roten Kreuzes, ein Notarzt sowie eine Polizeistreife die Verunglückte vor Ort. Sie sicherten die Frau auf dem Plateau ab. Anschließend wurde die verletzte Grazerin zur weiteren medizinischen Behandlung in das LKH Graz (ZAM) gebracht.
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