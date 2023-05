× Mindestens ein Toter bei Schusswaffenangriff in Atlanta

Bei einem Schusswaffenangriff in der Großstadt Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ist mindestens ein Mensch getötet worden, mehrere weitere Menschen wurden verletzt.

Die Polizei teilte am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, der Schütze habe in einem Gebäude in der Innenstadt das Feuer eröffnet.

Anrainer wurden aufgerufen, sich in ihren Gebäuden zu verbarrikadieren. Der Verdächtige sei flüchtig, warnte die Polizei. Sie veröffentlichte Aufnahmen des Mannes von Überwachungskameras.

Die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Tatort, Fernsehbilder zeigten schwerbewaffnete Einsatzkräfte und Panzerfahrzeuge. Laut einem Medienbericht handelte es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Krankenhaus. In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit mehreren Verletzten und Toten.