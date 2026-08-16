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Millionen-Transfer

Rapid-Stütze vor Last-Minute-Abflug

Fußballspieler von Rapid Wien schießt den Ball während eines Spiels, ein Mitspieler ist im Vordergrund.
© GEPA pictures
Der SK Rapid könnte vor einem Verkauf von Nenad Cvetkovic stehen. Der türkische Klub Samsunspor zeigt Interesse am Innenverteidiger, doch die Hütteldorfer fordern eine Millionenablöse.
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Der SK Rapid zeigt sich bei seinem Innenverteidiger Nenad Cvetkovic offenbar gesprächsbereit. Ein Wechsel des Fan-Lieblings kommt für die Hütteldorfer jedoch nur infrage, wenn der interessierte Verein eine Ablösesumme in Millionenhöhe überweist. Wie Peter Linden in seinem Blog berichtet, handelt es sich bei dem interessierten Klub um den türkischen Erstligisten Samsunspor, der die vergangene Saison in der Süper Lig auf dem siebten Platz beendete. Cvetkovic besitzt bei den Grün-Weißen derzeit noch einen aufrechten Vertrag bis Sommer 2028.

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Erfahrungen mit dem türkischen Verein

Zwischen den Hütteldorfern und Samsunspor gab es bereits in der Vergangenheit geschäftliche Verbindungen. Der Stürmer Ercan Kara wurde von dem türkischen Klub zunächst an den SK Rapid verliehen und später für eine Ablösesumme von 350.000 Euro fest von den Wienern übernommen.

Trainer mit bekannter Austria-Vergangenheit

Auf der Trainerbank von Samsunspor sitzt derzeit ein alter Bekannter aus der österreichischen Bundesliga. Thorsten Fink, der zwischen 2015 und 2018 als Cheftrainer beim Wiener Rivalen Austria Wien tätig war, leitet aktuell die geschicke des türkischen Klubs.

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