Millionen-Transfer
Rapid-Stütze vor Last-Minute-Abflug
Der SK Rapid zeigt sich bei seinem Innenverteidiger Nenad Cvetkovic offenbar gesprächsbereit. Ein Wechsel des Fan-Lieblings kommt für die Hütteldorfer jedoch nur infrage, wenn der interessierte Verein eine Ablösesumme in Millionenhöhe überweist. Wie Peter Linden in seinem Blog berichtet, handelt es sich bei dem interessierten Klub um den türkischen Erstligisten Samsunspor, der die vergangene Saison in der Süper Lig auf dem siebten Platz beendete. Cvetkovic besitzt bei den Grün-Weißen derzeit noch einen aufrechten Vertrag bis Sommer 2028.
Auch interessant
Erfahrungen mit dem türkischen Verein
Zwischen den Hütteldorfern und Samsunspor gab es bereits in der Vergangenheit geschäftliche Verbindungen. Der Stürmer Ercan Kara wurde von dem türkischen Klub zunächst an den SK Rapid verliehen und später für eine Ablösesumme von 350.000 Euro fest von den Wienern übernommen.
Trainer mit bekannter Austria-Vergangenheit
Auf der Trainerbank von Samsunspor sitzt derzeit ein alter Bekannter aus der österreichischen Bundesliga. Thorsten Fink, der zwischen 2015 und 2018 als Cheftrainer beim Wiener Rivalen Austria Wien tätig war, leitet aktuell die geschicke des türkischen Klubs.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden