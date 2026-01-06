Start Akutgeriatrie und Remobilisation am Klinikstandort Mödling

Die Versorgung der immer älter werdenden Bevölkerung wird in den kommenden Jahrzehnten eine große Herausforderung für das Gesundheits- und Pflegesystem darstellen.

Mit dem neuen Department für Akutgeriatrie und Remobilisation, das ab Jänner 2026 in Betrieb geht, erweitert das Landesklinikum Baden-Mödling am Standort Mödling ihr spezialisiertes Angebot für ältere Menschen. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 65 Jahren, die über Rehabilitationspotenzial sowie ausreichende körperliche und kognitive Belastbarkeit verfügen. Die reguläre Aufenthaltsdauer beträgt 21 Tage und kann bei besonderen medizinischen Bedürfnissen auf bis zu 28 Tage verlängert werden.

Klare Ziele des neuen Departments

Eine frühere Entlassung ist jederzeit möglich – etwa nach Erreichen des Behandlungsziels oder auf Wunsch der Patientin bzw. des Patienten. "Bis 2040 wird in Niederösterreich beinahe jede dritte Person über 65 Jahre alt sein, insgesamt rund eine halbe Million Menschen. Zudem wird sich die Zahl der über 85-Jährigen in den kommenden 25 Jahren mehr als verdoppeln. Diese Entwicklung zeigt, dass unsereGesellschaft immer älter wird. Daher ist die Erweiterung des Angebotes in der Akutgeriatrie/Remobilisation von zentraler Bedeutung und ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitsplans“, so der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP).