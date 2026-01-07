St. Pölten-Wahl: Eiskalter SPÖ-Start in heiße Phase

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist die SPÖ St. Pölten am Mittwochnachmittag in die Intensivphase des Gemeinderatswahlkampfs in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gestartet.

Bürgermeister Matthias Stadler unterstrich auf dem Herrenplatz in der City, dass der Erhalt der absoluten Mehrheit am 25. Jänner das Ziel sei. "St. Pölten soll das rote Herz Niederösterreichs bleiben."

Der seit 9. Juli 2004 amtierende Stadtchef geht in seine fünfte Gemeinderatswahl als SPÖ-Spitzenkandidat. Er verwies vor Dutzenden Anhängern und Sympathisanten bei minus vier Grad u.a. darauf, dass "wir die einzigen sind, die ein Programm für die Stadt haben". Er meinte damit jene 87 Punkte bis 2031, die bereits vorgelegt und an die Bürger gegangen sind. "Aufgrund der Temperaturen" verzichte er, alle aufzuzählen, scherzte der sichtlich entspannte Bürgermeister auf der Bühne.

"Brauchen uns nicht zu verstecken"

Sozialdemokratische Politik habe die Stadt nachhaltig geprägt, erinnerte Stadler. "Wir brauchen uns nicht zu verstecken." Und es gehe um Stabilität, nicht um Chaos. Die absolute Mehrheit bezeichnete der Bürgermeister als "tolle Sache, weil man die Verantwortung zur Gänze übernimmt". Unter Hinweis auf das Arbeitsprogramm merkte Stadler auch an, die Bürger "kaufen nicht die Katze im Sack, wenn sie uns wählen".

"Wir repräsentieren die Breite in dieser Stadt", hatte Stadtvize und SPÖ-Fraktionsvorsitzender Michael Kögl in seinen Begrüßungsworten festgestellt. Der ÖVP, die rote Plakate affichiert hat, warf er "Dirty Campaigning" vor, der FPÖ, dass sie St. Pölten den Stadtbus LUP nehmen wolle, weil sie (der zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Anm.) die Finanzierung einstelle. Von Grünen, NEOS und KPÖ wiederum kämen Themen, "die wir längst machen".

Zur roten "Fangemeinde" auf dem Herrenplatz zählten u.a. Landesparteichef Landesrat Sven Hergovich, Landesrätin Eva Prischl, Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, EU-Abgeordneter Günther Sidl sowie die ehemalige Landesparteivorsitzende und Landeshauptmann-Stellvertreterin Heidemarie Onodi. Die SPÖ verteidigt in zweieinhalb Wochen in St. Pölten 56 Prozent. Heiße Getränke und Maroni, die beim Auftakt in die Intensivphase gereicht wurden, fanden bei den tiefen Temperaturen reißend Absatz.