Mann (38) drohte seiner Ex-Frau mit dem Tod

Festnahme

Mann (38) drohte seiner Ex-Frau mit dem Tod

05.01.26, 11:09
Frau hatte Anzeige erstattet - Verdächtiger widersetzte sich Festnahme - Hand- und Fußfesseln angelegt 

Ein 38-Jähriger hat offenbar in Wels erst mehrmals seine Ex-Frau über eine Nachrichten-App und später Polizisten bei der Festnahme mit dem Umbringen bedroht.

Am Samstag hatte die Frau Anzeige erstattet, noch am Nachmittag wurde der Mann von einer Streife angehalten. Der Verdächtige habe sich so gewehrt, dass er Hand- und Fußfesseln angelegt bekam, so die Polizei. Zweimal soll er zu Beamten gesagt haben, sie töten zu wollen. Der nicht Geständige kam in die Justizanstalt Wels.

