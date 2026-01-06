Sonnige Weihnachtsferien-Bilanz: Skigebiete waren voll

Heuer gibt es zudem "kein Buchungsloch" wie im Jänner 2025.

Tirol/Ktn. Die Weihnachtsfeiertage haben dem Kärntner Tourismus volle Hotels beschert, denn nach den Schneefällen am Heiligen Abend gesellten sich zu den Stammgästen noch viele Kurzentschlossene dazu. Josef Bogensperger, der Sprecher der Kärntner Bergbahnen zeigt sich orf.at gegenüber sehr zufrieden mit dem Verlauf des Geschäfts und dem Wetter: „Es war ja wirklich die letzten drei Wochen jeden Tag Schönwetter. Seit einigen Tage ist es auch kalt genug zum Beschneien.“

Auch die Tiroler jubeln: Die Buchungslage sei „extrem gut“, erklärte Tirol Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler bei einem Medientermin am Rande des Innsbrucker Bergiselspringens. Die Woche um Weihnachten und Silvester lag laut Seiler sogar „über dem Vorjahresniveau“. Seiler geht davon aus, dass die gesamte Saison „mit einem Plus“ schließen werde.

Positiv wiederum sei, dass man im Moment im Jänner „kein Buchungsloch“ sehe, wie es sich in den vergangenen Jahren zum Teil eingestellt habe. Luft nach oben gebe es laut Seiler hingegen noch im März: "Dort liegen wir im Moment noch unter dem Vorjahr."

Das Erfolgskonzept? Es wird auf Diversität gesetzt, u.a. verstärkt in Polen und Amerika geworben. Und: "Es gibt bisher ein klares Plus bei den deutschen Gästen", so Seiler.