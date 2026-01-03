F1-Hammer: FIA verlangt von Verstappen und Norris eine Million Euro

Der Weltmeister Lando Norris und Max Verstappen müssen vor der Saison 2026 über eine Million Euro an die FIA zahlen.

Die vergangene Saison endete mit einem Dreikampf um den WM-Titel, mit dem glücklichen Ende für Lando Norris. Der McLaren-Pilot konnte sich den Titel vor dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen und Teamkollegen Oscar Piastri sichern. Doch der riesige Erfolg wird für den Briten sehr teuer.

Bevor die neue F1-Saison in Melbourne beginnt, müssen alle Fahrer für ihre Super-Lizenz zahlen. Diese wird für die Teilnahme in der Formel 1 benötigt. Laut dem F1-Fotografen Kym Illman setzt sich die Summe aus einer Grundgebühr und einer Pro-Punkte-Gebühr zusammen. Die Pro-Punkte-Gebühr basiert auf den Punkten aus der letzten F1-Saison.

Erfolg kostet mehr Geld

Die Grundgebühr beträgt 11.842 Euro. Pro gewonnenem WM-Punkt müssen die Fahrer 2.392 Euro zahlen. Somit muss der Weltmeister am meisten bezahlen. In diesem Fall verlangt die FIA vom Weltmeister Norris 1.023.658 Euro. Verstappen zahlt für die Teilnahme rund 5.000 Euro weniger.

Alpine-Pilot Franco Colapinto ist der einzige Fahrer aus der vergangenen Saison, welcher nur die Grundgebühr überweisen muss. Der Argentinier konnte in der Saison 2025 keinen einzigen WM-Punkt erlangen. Nur die Grundgebühr werden auch Sergio Perez, Valtteri Bottas und Arvid Lindblad zahlen müssen, da sie für die kommende Saison neu hinzukommen.

Komplettes Liste:

Lando Norris - 1.023.658€

Max Verstappen - 1.018.874€

Oscar Piastri - 992.562€

George Russell - 774.890€

Charles Leclerc - 590.706€

Lewis Hamilton - 384.994€

Kimi Antonelli - 370.642€

Alexander Albon - 186.458€

Carlos Sainz Jr - 164.930€

Fernando Alonso - 145.794€

Nico Hulkenberg - 133.834€

Isack Hadjar - 133.834€

Oliver Bearman - 109.914€

Liam Lawson - 102.738€

Esteban Ocon - 102.738€

Lance Stroll - 90.778€

Pierre Gasly - 64.466€

Gabriel Bortoleto - 57.290€

Franco Colapinto - 11.842€

Sergio Perez - 11.842€

Valtteri Bottas - 11.842€

Arvid Lindblad - 11.842€

In Summe erhält die FIA von den 22 Fahrern 6.496.468 Euro.