Michael Schumacher: Bruder ärgern Neid-Vorwürfe

Ralf Schumacher hat in einem Interview klare Worte zu Anschuldigungen aus dem Ausland gefunden, die im Zusammenhang mit seinem Bruder Michael immer wieder aufkamen.

Besonders Vorwürfe aus England hätten ihn über Jahre begleitet, wie der frühere Formel-1-Pilot nun offenlegte.

Der 29. Dezember gilt für viele Motorsport-Fans bis heute als tragischer Stichtag. Kurz vor dem Jahreswechsel 2013 verunglückte Michael Schumacher bei einem Skiunfall schwer. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister überlebte zwar, doch seither hat sich sein Leben grundlegend verändert. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Schumacher streng abgeschirmt, Informationen über seinen Gesundheitszustand dringen kaum nach außen. Was Fans weltweit bleibt, sind die Erinnerungen an seine außergewöhnliche Karriere.

Im Interview mit Sport1 sprach Ralf Schumacher über Unterstellungen aus der Vergangenheit, die ihn persönlich getroffen hätten. Ihm sei oft Neid unterstellt worden, vor allem aus England. Dabei sei argumentiert worden, Lewis Hamilton hätte theoretisch acht WM-Titel holen können und sei damit besser als Michael Schumacher. „Das ist völliger Quatsch“, stellte der 50-Jährige klar und ergänzte: „Das ist mir völlig egal.“

Vergleich der Titelrekorde

Hintergrund der Diskussion ist auch der aktuelle Vergleich der Titelrekorde. Da Max Verstappen jüngst seinen fünften WM-Titel in Folge verpasst hat, bleibt Michael Schumacher der einzige Fahrer der Formel-1-Geschichte, der seinen Weltmeisterstatus vier Jahre hintereinander verteidigen konnte. Für Ralf Schumacher spielen solche Bestmarken jedoch keine Rolle. „Man kann diese Dinge nicht miteinander vergleichen. Michael war und bleibt der beste Fahrer seiner Zeit“, erklärte er. Natürlich gehe die Entwicklung im Sport weiter und neue Fahrer kämen nach, doch schon bei Lewis Hamilton sei ihm das egal gewesen – ebenso wie nun bei Max Verstappen.

Dass dominante Fahrer verschiedener Generationen in einem Atemzug mit den großen Namen der Formel 1 genannt werden, hält Ralf Schumacher dennoch für nachvollziehbar. Für ihn stehe dabei aber fest: Der Stellenwert seines Bruders innerhalb seiner Ära bleibe davon unberührt.