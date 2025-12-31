Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Michael Schumacher
© getty

Eine alte Vertraute

Michael Schumacher: DAS ist der letzte Wunsch der "Mamma"

31.12.25, 17:36
Teilen

Zwölf Jahre nach dem tragischen Ski-Unfall von Michael Schumacher erinnern sich enge Wegbegleiter an den Formel-1-Rekordweltmeister. 

Eine langjährige Vertraute äußert einen Wunsch, der sie bis heute begleitet.  

Der Ski-Unfall von Michael Schumacher im französischen Méribel jährt sich zum zwölften Mal. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu und ist seither nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Seine Familie schirmt den heute 56-Jährigen konsequent ab.

Ikone besonders in Italien

Neben Deutschland genießt Schumacher vor allem in Italien außergewöhnliche Verehrung. Von 1996 bis 2006 fuhr er für Ferrari und holte fünf seiner sieben WM-Titel im „roten Renner“. In Maranello und rund um die Ferrari-Teststrecke in Fiorano sind die Spuren, die Schumacher hinterlassen hat, bis heute sichtbar.

Willi Weber

Willi Weber mit Michael Schumacher

© Getty

Besondere Verbindung in Maranello

Einen besonders engen Kontakt pflegte Schumacher zu Rossella Giannini, der Besitzerin des Lokals „Montana“ nahe der Teststrecke. „Mamma Rossella“ wurde für den Formel-1-Star zu einer wichtigen Bezugsperson. Schumacher schaute beinahe täglich im Restaurant vorbei, oft gemeinsam mit dem damaligen Ferrari-Teamchef Jean Todt, abgeschirmt von den Fans.

Michael Schumacher
© Getty

Ein Wunsch, der bleibt

Giannini erinnerte sich in der „Sport Bild“ anlässlich des zehnten Jahrestags des Unfalls an ihre erste Begegnung mit Schumacher am 14. Februar 1996, dem Tag seiner Vorstellung als Ferrari-Fahrer. Die Beziehung endete abrupt mit dem Unfall im Dezember 2013. „Als klar war, wie schlimm das Ausmaß ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen“, sagte sie.

Ihren größten Wunsch äußerte sie offen: Sie würde gerne noch einmal für Schumacher kochen. „Ich vermisse ihn sehr. Jeden Tag schaue ich zur Eingangstür und hoffe, dass er doch noch einmal durchschreitet und ich ihm Tagliatelle al Ragu mache.“

Erinnerungen statt Schmerz

„In der Zwischenzeit konnte ich meinen Frieden mit der Situation schließen, ich leide nicht mehr, sondern erinnere mich an die schönen Momente“, sagte Giannini. Ein kleiner Trost für sie: Im Herbst besuchte Schumachers Bruder Ralf erstmals das Restaurant nahe der Ferrari-Teststrecke – auch er aß dort Tagliatelle al Ragu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden