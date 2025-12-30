Alles zu oe24VIP
schumacher
schumacher

Experte erklärt

Michael Schumacher: DARUM schweigt die Familie wirklich

30.12.25, 07:23
Seit Jahren gibt es kein öffentliches Statement über den Gesundheitszustand der Rennfahr-Legende. 

Zwölf Jahre nach seinem Ski-Unfall lebt Formel-1-Legende Michael Schumacher abgeschirmt von der Öffentlichkeit in seinem Anwesen am Genfer See - über seinen Gesundheitszustand ist so gut wie nichts bekannt. Aber warum dringt über seine Gesundheit nichts an die Öffentlichkeit?

Für Streit- und Führungsexperten Christoph Maria Michalski handelt es sich um eine bewusste Entscheidung der Familie. „Schweigen bedeutet in diesem Fall nicht, dass nichts geschieht. Es bedeutet, dass das Wesentliche geschützt wird“, so der Experte bei FOCUS Online.

„Was nach außen wie Rückzug wirkt, ist nach innen oft eine Form von Stärke. Eine Familie, die sich nicht über Erklärungen definiert, sondern über Nähe“, so Michalski weiter. Das Schweigen der Familie sei kein Zeichen der Abwehr, sondern der Fürsorge. Heilung brauche Zeit, Geduld und vor allem Ruhe, so der Experte weiter. Öffentlichkeit kann zwar Trost spenden, aber keine Heilung organisieren.

