Michael Schumacher
© Getty

Neue Kämpfe

Schumacher-Familie zwischen Neuanfang und Prozess

28.12.25, 09:30
Zwölf Jahre nach dem schweren Skiunfall von Michael Schumacher prägt das Ereignis das Leben seiner Familie weiterhin nachhaltig.

Der frühere Formel-1-Star hat sich seit dem Unfall am 29. Dezember 2013 vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Familienanwalt Felix Damm sagte einmal in einem Interview mit "Legal Tribune Online" (LTO): "Es ging immer darum, Privates zu schützen." Das machte Michael Schumacher vor seinem Unfall für seine Familie und jetzt macht es seine Familie für ihn.

Neuanfang für die Familie Schumacher

Parallel geht die Familie sportlich neue Wege. Sohn Mick Schumacher plant 2026 einen Neuanfang im Motorsport und will in der IndyCar-Serie in den USA antreten. Schwester Gina und Mutter Corinna stehen ebenfalls im sportlichen Fokus: Sie gehören im Westernreiten (Reining) zur internationalen Spitze und werden Teil einer ZDF-Dokumentation. Gina gewann im vergangenen Sommer, nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer ersten Tochter, den WM-Titel auf der familieneigenen Ranch in der Schweizer Gemeinde Givrins.

Schumacher-Familie "vorsichtiger" und "härter"

Gleichzeitig ist die Familie weiterhin mit den Folgen von Neugier, Grenzüberschreitungen und kriminellen Machenschaften konfrontiert. Nach einem Erpressungsversuch mit privaten Aufnahmen wurde der Haupttäter verurteilt, doch das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Sowohl der Anwalt der Familie Schumacher, sowie der Vertreter des Hauptangeklagten haben Revision eingelegt. Das Verfahren wird nun zu einer Angelegenheit für das Düsseldorfer Oberlandesgericht. Ein Ex-Sicherheitsmitarbeiter der Familie Schumacher erhielt wegen Beihilfe zwei Jahre Haft auf Bewährung und der Sohn des Hauptangeklagten bekam sechs Monate Haft auf Bewährung. Dessen Urteil ist bereits rechtskräftig. Schumachers Managerin Sabine Kehm erklärt, der Vertrauensbruch habe die Familie "vorsichtiger" und "härter" gemacht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

