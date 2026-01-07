Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Rückschlag für S8: Land blitzt mit Einspruch vor VfGH ab
© Asfinag

Beschwerde

Rückschlag für S8: Land blitzt mit Einspruch vor VfGH ab

07.01.26, 16:32
Teilen

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat eine Erkenntnisbeschwerde des Landes Niederösterreich und der Asfinag gegen die vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) verweigerte Bewilligung für die Marchfeld Schnellstraße (S8) abgewiesen.  

Die Umweltorganisation Virus ortete am Mittwoch in einer Aussendung einen "weiteren Meilenstein". Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) über Revisionen sind noch ausständig.

Das BVwG hatte Ende 2024 Anträge auf Bewilligung zur Errichtung der S8 abgewiesen. Entschieden wurde, dass das Natura 2000 Gebiet Sandboden und Pratertrasse von diesem Vorhaben erheblich beeinträchtigt wäre. Insbesondere wäre die nur mehr nahezu einzige Brutstätte des besonders geschützten Vogels Triel unwiderruflich zerstört worden. Der VfGH hatte keine verfassungsrechtlichen Bedenken am BVwG-Erkenntnis. Die Asfinag und das Land Niederösterreich seien nicht in ihren verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten verletzt worden, wie aus der VfGH-Entscheidung, die der APA vorliegt, hervorgeht.

"Die beiden Beschwerdeführer sind somit mit ihrem ersten außerordentlichen Rechtsmittel abgeblitzt", hielt Virus-Sprecher Wolfgang Rehm fest. Noch nicht entschieden worden sei über die beiden Revisionen von Land und Asfinag sowie die Amtsrevision des Verkehrsministeriums beim Verwaltungsgerichtshof. Es sei "Gebot der Stunde, sich auf die Umsetzung zukunftsfähiger Verkehrslösungen für das Marchfeld zu konzentrieren", betonte die Umweltorganisation.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden