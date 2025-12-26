Zu Weihnachten: Kanzler überrascht mit Saxophon-Foto

Der Regierungschef präsentiert sich zu Weihnachten als musikalischer Mensch.
Es sind Christian Stockers erste Weihnachten als amtierender Bundeskanzler - und der Niederösterreicher behält die Familientradition bei.
Auf Instagram hat Stocker ein Foto gepostet, das ihn vor dem Christbaum zusammen mit seinem Sohn Saxophon spielend zeigt. "Eine besondere Vater-Sohn-Tradition bei uns. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen gesegneten Christtag!" schreibt der Kanzler.
Und die anderen Top-Politiker?
Babler - nur der Hund ist zu sehen
Vizekanzler Andreas Babler postet ein süßes Relax-Foto seiner Hündin Ika.
Meinl sucht das Weihnachtslied
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger lässt diesmal keine privaten Einblicke zu - sie postet ein Video, das sie und ihre NEOS-Freunde beim Weihnachtslieder-Raten zeigt.
Kickl in der Lugner-City
Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl lässt sich nicht in die privaten Weihnachtskarten blicken: Er postet ein Video von der FPÖ-Feier in der Lugner City. Begleitet wird der schwarz gekleidete FPÖ-Obmann dabei von zwei Bodyguards - ebenfalls in schwarz gekleidet. Dazu werden Wählerinnen und Wähler interviewt - und geherzt.
Gewessler vor dem Christbaum
Anders Grünen-Chefin Leonore Gewessler, sie steht mit ihrem Ehemann vor einem erleuchteten Christbaum.