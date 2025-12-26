Alles zu oe24VIP
Stocker
Zu Weihnachten: Kanzler überrascht mit Saxophon-Foto

26.12.25, 11:34
Der Regierungschef präsentiert sich zu Weihnachten als musikalischer Mensch.

Es sind Christian Stockers erste Weihnachten als amtierender Bundeskanzler - und der Niederösterreicher behält die Familientradition bei.

Auf Instagram hat Stocker ein Foto gepostet, das ihn vor dem Christbaum zusammen mit seinem Sohn Saxophon spielend zeigt. "Eine besondere Vater-Sohn-Tradition bei uns. Ich wünsche allen frohe Weihnachten und einen gesegneten Christtag!" schreibt der Kanzler.

Und die anderen Top-Politiker?

Babler - nur der Hund ist zu sehen

Vizekanzler Andreas Babler postet ein süßes Relax-Foto seiner Hündin Ika.

Meinl sucht das Weihnachtslied

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger lässt diesmal keine privaten Einblicke zu - sie postet ein Video, das sie und ihre NEOS-Freunde beim Weihnachtslieder-Raten zeigt.

Kickl in der Lugner-City

Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl lässt sich nicht in die privaten Weihnachtskarten blicken: Er postet ein Video von der FPÖ-Feier in der Lugner City. Begleitet wird der schwarz gekleidete FPÖ-Obmann dabei von zwei Bodyguards - ebenfalls in schwarz gekleidet. Dazu werden Wählerinnen und Wähler interviewt - und geherzt.

Gewessler vor dem Christbaum

Anders Grünen-Chefin Leonore Gewessler, sie steht mit ihrem Ehemann vor einem erleuchteten Christbaum.

