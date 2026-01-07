Alles zu oe24VIP
Börsenrekord: DAX knackt erstmals die Marke von 25.000 Punkten
Hoch

Börsenrekord: DAX knackt erstmals die Marke von 25.000 Punkten

07.01.26, 09:19 | Aktualisiert: 07.01.26, 10:33
Deutscher Leitindex gewinnt 0,51 Prozent auf 25.018,59 Einheiten  

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch den Handel ohne klare Richtung aufgenommen. Der Euro-Stoxx-50 trat mit minus 0,02 Prozent auf 5.930,48 Punkten auf der Stelle.

Rekordhoch

In Frankfurt konnte der DAX erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 25.000 Punkten klettern und gewann kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,51 Prozent auf 25.018,59 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 gab 0,32 Prozent auf 10.090,63 Punkte ab.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der deutschen Bundesregierung ist die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr ein zentraler Kurstreiber in Frankfurt. Auch die Saisonalität spricht für den DAX, denn der Jänner zählt für gewöhnlich zu den stärkeren Börsenmonaten.

Gründe für den Anstieg und "Neujahres-Rally" 

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den DAX-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im DAX sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich.

Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz befeuert am Mittwoch die Siemens-Aktien. Der Industriekonzern und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit in diesem Bereich deutlich aus, wie zur Eröffnung der Technikmesse CES Siemens-Vorstandschef Roland Busch und Nvidia-Chef Jensen Huang bekanntgaben. Die im DAX schwer gewichteten Siemens-Papiere stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 2,5 Prozent,  oe24 berichtete.

So hoch wie nie zuvor kletterten auch Heidelberg Materials, zuletzt ging es um fast 3 Prozent hinauf. Der Baustoffkonzern gilt als Profiteur steigender Investitionen für Infrastruktur in Deutschland sowie eines möglichen Wiederaufbaus der Ukraine im Fall einer Friedenslösung.

Dax-Mitglieder

Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist der bedeutendste Aktienindex im deutschsprachigen Raum. In diesem Index sind die 40 größten und umsatzstärksten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes aufgelistet, welcher die Wertentwicklung dieser Unternehmen repräsentiert. Das sind die Mitglieder:

  • Adidas
  • Airbus
  • Allianz
  • BASF
  • Bayer
  • Beiersdorf
  • BMW
  • Brenntag
  • Commerzbank
  • Continental
  • Daimler Truck
  • Deutsche Bank
  • Deutsche Börse
  • Deutsche Post
  • Deutsche Telekom
  • E.ON | Fresenius
  • Fresenius Medical Care
  • GEA
  • Hannover Rück
  • Heidelberg Materials
  • Henkel
  • Infineon
  • Mercedes-Benz
  • Merck
  • MTU Aero Engines
  • Münchener Rück
  • Porsche
  • Qiagen
  • Rheinmetall
  • RWE
  • SAP
  • Scout24
  • Siemens
  • Siemens Energy
  • Siemens Healthineers
  • Symrise
  • Volkswagen
  • Vonovia
  • Zalando 

Die im DAX aufgelisteten Aktiengesellschaften sind alle an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

