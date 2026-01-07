Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 33.950 aktien down -0.59% Andritz AG 68.45 aktien up +0.22% BAWAG Group AG 130.70 aktien down -1.8% CA Immobilien Anlagen AG 22.480 aktien up +0.81% CPI Europe AG 15.760 aktien up +1.55% DO & CO Aktiengesellschaft 205.50 aktien down -0.48% EVN AG 28.450 aktien up +0.53% Erste Group Bank AG 103.10 aktien down -1.43% Lenzing AG 24.150 aktien down -1.63% OMV AG 47.580 aktien down -1.78% Oesterreichische Post AG 32.000 aktien up +0.31% PORR AG 33.500 aktien down -0.45% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.000 aktien down -0.78% SBO AG 30.400 aktien down -0.98% STRABAG SE 83.40 aktien up +1.96% UNIQA Insurance Group AG 15.300 aktien down -0.52% VERBUND AG Kat. A 63.90 aktien up +2.49% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.70 aktien down -1.17% Wienerberger AG 30.620 aktien up +1.66% voestalpine AG 39.300 aktien up +2.13%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
Lenovo und Nvidia stellen Gigafabrik vor
© Getty Images

CES in Las Vegas

Lenovo und Nvidia stellen Gigafabrik vor

07.01.26, 03:20 | Aktualisiert: 07.01.26, 10:05
Teilen

Mit Siemens und Nvidia sollen ganze Fabriken im Voraus in Echtzeit simuliert werden. Bei der CES in Las Vegas stellen Lenovo und Nvidia eine gigantische KI-Gigafactory vor.

Der deutsche Industriekonzern Siemens und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Kooperation im Bereich der Künstlichen Intelligenz deutlich aus. Zur Eröffnung der Technikmesse CES in Las Vegas kündigten die Chefs Roland Busch und Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern sie stärker in die physische Realität zu holen. Huang: "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution."

Fabriken in Echtzeit simulieren

Zu den konkreten Neuerungen gehört der "Digital Twin Composer". Das ist ein neues Tool, mit dem Unternehmen physikalisch korrekte, virtuelle Abbilder (Digitale Zwillinge) ihrer Fabriken und Produkte erstellen können. Ingenieure sollen damit ganze Fabriken in Echtzeit simulieren, Roboter virtuell trainieren und Probleme lösen, bevor die echte Fabrik überhaupt gebaut wird.

Beide Unternehmen erklärten das Ziel, gemeinsam eine Art Betriebssystem für den Einsatz Künstliche Intelligenz in der Industrie zu schaffen. Siemens liefert dabei das Fachwissen zu den industriellen Prozessen, die Automatisierungs-Hardware und die Software. Nvidia steuert wiederum mit seinen Chips die KI-Infrastruktur sowie eine Simulationsplattform bei.

Siemens-CEO Busch sagte, dass es mit den neuen Tools möglich sei, bei der Konstruktion von Zügen oder Autos nicht nur in einem virtuellen Windkanal die Aerodynamik der Fahrzeuge zu erfassen, sondern mit Hilfe der KI konkrete Vorschläge zur Optimierung des Designs zu erarbeiten.

Metaverse in der Fabrikhalle

Bei einer weiteren Neuerung arbeitet Siemens mit dem US-Facebook-Konzern Meta zusammen. Dabei geht es um intelligente Brillen, mit denen Industriearbeiter KI-gestützte Anweisungen direkt in ihr Sichtfeld oder aufs Ohr gespielt bekommen, während sie an Maschinen arbeiten.

Lenovo und Nvidia stellen Gigafabrik vor
© Facebook

Siemens positioniert sich mit den Aussagen von CEO Busch in Las Vegas stärker als Technologieanbieter für industrielle KI und digitalisierte Produktion – weg vom klassischen Maschinenbauer, hin zu einem "Tech-Partner für KI in der realen Welt".

"Gigafactory" mit Lenovo

Der chinesische Technologiekonzern ⁠Lenovo wiederum stellte in Las Vegas mit Nvidia eine "Gigafactory" für Künstliche Intelligenz (KI) vor. Das Projekt solle es Anbietern von KI-Clouds ermöglichen, KI-Anwendungen für Unternehmen schneller zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen, teilte Lenovo am Dienstag auf der CES 2026 mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden