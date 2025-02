Die Generalprobe des Opernballs ließ sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht entgehen.

Die Ampel-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos ist so gut wie fix. Morgen soll bereits das Regierungsprogramm vorgestellt werden, am Sonntag müssen noch die Neos-Mitglieder den Koalitions-Pakt absegnen. Kommende Woche könnte also eine neue Regierung angelobt werden.

Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen dürfte es also demnächst - zumindest voraussichtlich - wieder etwas ruhiger werden. Dementsprechend ließ es sich das Staatsoberhaupt auch nicht nehmen, bei der Generalprobe des Opernballs mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer teilzunehmen.

Am Donnerstag wird der Opernball dann offiziell eröffnet. Unter den Debütanten finden sich auch heuer prominente Namen. So tanzen etwa NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitners Tochter Larissa sowie Ex-Kanzler Werner Faymanns Tochter Flora in der Wiener Staatsoper.