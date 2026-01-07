Neuer Geschäftsführer bei Bachmann electronic

Die Bachmann electronic GmbH stellt die Weichen für die Zukunft: Daniel Pfeifer ist neuer Geschäftsführer. Er folgt auf Bernhard Zangerl, der das Unternehmen verlassen wird.

Daniel Pfeifer ist seit 2021 bei Bachmann electronic tätig und verantwortet aktuell als Director Technology den technischen Bereich. Zuvor war er viele Jahre in leitenden Funktionen bei international erfolgreichen Industrieunternehmen tätig, unter anderem bei Doppelmayr Seilbahnen sowie ESCATEC. Der studierte Diplom-Ingenieur für Elektro- und Informationstechnik (Technische Universität München) verfügt über umfassende Erfahrung in Entwicklung, Technologie-Management und internationaler Führung.

Seit 1. Januar 2026 ist Daniel Pfeifer neuer Geschäftsführer von Bachmann electronic. © Bachmann electronic

In seiner neuen Funktion übernimmt Daniel Pfeifer die Geschäftsführung der Bereiche Technik, Sales, Applikation und Marketing. Beat Rünzler, bisher Geschäftsführer für Business Administration, wird zusätzlich den Bereich Operations verantworten. Im Zuge der organisatorischen Weiterentwicklung erhalten Christoph Bacher und Roman Gächter die Gesamtprokura.

Über das Unternehmen

Mit Headquarter im österreichischen Feldkirch und mehr als 500 Mitarbeitern weltweit, ist Bachmann electronic ein stark expandierendes Unternehmen und entwickelt einzigartige Automatisierungs- und Systemlösungen für Kunden rund um den Globus – und das schon seit über 50 Jahren.

Die Kompetenzfelder liegen in den Branchen Energie, Industrie und maritime Anwendungen. Überall dort, wo Umgebungsbedingungen besondere Anforderungen an Systeme und Lösungen vorschreiben, ist das Unternehmen aktiv.