Großdemo gegen FPÖ-ÖVP-Koalition am Dienstag

Zehntausende wollen am Dienstagabend aus Protest über die Ringstraße direkt vor das ÖVP-Hauptquartier ziehen. Der ÖAMTC warnt vor Störungen.

Mega-Protest gegen eine mögliche blau-türkise Koalition - aber nicht wie gewohnt am Donnerstagabend, sondern schon am Dienstagabend in Wien.

Zum 25. Jahrestag der Angelobung der 1. schwarz-blauen Regierung

Zum 25. Jahrestag der Angelobung der ersten schwarz-blauen Regierung ist eine Großdemo vom Ballhausplatz zur ÖVP-Zentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse geplant – zehntausende Demonstranten wollen dabei über den Ring marschieren. Der ÖAMTC warnt vor Staus.

"Bringt Töpfe und Kochlöffel"

Die Gruppe „wiederdonnerstag“ ruft bereits zum lauten Widerstand auf: „Bringt eure Töpfe und Kochlöffel, Pauken und Trompeten. Wir blasen Blau-Schwarz den Marsch“, schreiben sie auf Instagram.