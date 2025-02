× Doskozil opfert Vize für Grüne in Regierung

Heute präsentierte Doskozil sein Personalpaket. Die SPÖ stimmte einstimmig dafür, einfach sei es nicht gewesen.

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will schon an diesem Freitag zum Bundespräsidenten zur Angelobung seiner rot-grünen Regierung. Schon heute, am Montagmittag, präsentierte er die Personalentscheidungen. Die sind einstimmig getroffen worden. Aber einfach sei es nicht gewesen, räumte Dosko ein.

"Ich glaube, dass die Personalentscheidungen verstanden werden"

Bis auf Astrid Eisenkopf bleibt das SPÖ-Team gleich. Eisenkopf wechselt in den Landtag als Präsidentin. Eisenkopf ist auf dem Foto oben links an Doskozils Seite. Die Grüne Anja Haider-Wallner ist jetzt auf dem Sprung zur Vizechefin der Regierung im Burgenland.

Chefin der Burgenland-Grünen, Anja Haider-Wallner

Hausverstand

Doskozil sagte, dass er "weiter eine von Hausverstand getragene Politik" machen wolle.

Gegenmodell zu Bundesregierung mit extremrechter Beteiligung

Doskozil spricht auch davon, dass man ein "Gegenmodell braucht zur Bundesregierung mit extremrechter Beteiligung".

