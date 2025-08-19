Lush-Tour: Badebomben selbst machen

Lush ist in 52 Ländern mit über 900 Geschäften vertreten.

Klagenfurt/Linz. Lush Österreich wird dieses Jahr 20 Jahre (und Lush Global sogar 30 Jahre!) alt. Ein guter Grund zu feiern. Deswegen wurde für den 20. Geburtstag etwas ganz Besonderes geplant. Im August und September steigt das Lush Österreich Team auf ihr Lastenradl und bringt frische, handgemachte Kosmetik direkt in Städte, in denen es noch keinen Lush Shop gibt.

Eine der bekanntesten Erfindungen von Lush ist die Badebombe, die zu den Pionierprodukten des Unternehmens gehört. Die 1989 von der Lush-Mitgründerin Mo Constantine in ihrem Gartenschuppen erfundenen Badebomben haben sich zu einer weltweiten Sensation entwickelt. Sie werden in den Lush-eigenen Manufakturen auf der ganzen Welt von Hand gepresst und wurden im vergangenen Jahr über 40,5 Millionen Mal verkauft.

Was ist geplant?

• Badebomben Workshops - mach deine eigene Badebombe von Hand wie die Profis in den Lush Manufakturen.

• Produkt Displays

• Gewinnspiele

• Bring it Back goes Plastic Free - bring 5 saubere Lush Pots zurück und erhalte exklusiv vor Ort einen festen Shampoo Bar (solange der Vorrat reicht).

Wann & wo?

• Klagenfurt – Alter Platz/Pestsäule

Samstag, 23.August

10 bis 17 Uhr

• Linz - StadtmarktFreitag, 12. September8 bis 12 Uhr