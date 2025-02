Lufthansa-Chef: Fliegen wird teurer

Fliegen wird laut Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr angesichts der Kostenentwicklung und guten Nachfrage nicht billiger.

Mit Zusatzkosten wie der Anschaffung des teureren nachhaltigen Flugbenzins, anderen regulatorischen Ausgaben oder höheren Kosten für die Infrastruktur an Flughäfen gehe der Trend bei den Ticketpreisen eher aufwärts, sagte Spohr am Montag in Rom bei einer Pressekonferenz zur Aufnahme von ITA Airways in die Lufthansa-Gruppe.

Zur Nachfrage äußerte sich Spohr sich zuversichtlich. "Ich glaube, es wird ein sehr gutes Jahr für die Luftfahrt."

Die AUA-Mutter Lufthansa verdiene pro Passagier sieben Euro, sagte Spohr. Auch mit ITA wolle die Lufthansa-Gruppe von Anfang an Geld verdienen. Die italienische Staatsairline gehört seit Kurzem zu 41 Prozent der Lufthansa. Sie wird in den kommenden eineinhalb Jahren vollständig in den Luftfahrtkonzern integriert, auch wenn die komplette Übernahme der Airline noch nicht für dieses Jahr geplant ist.