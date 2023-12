Rassismus-Vorwurf gegen "Falter" wegen Alaba

Pharrell Williams als Zwilling von David Alaba? Die Wiener Wochenzeitung "Falter" sieht sich wegen ihrer "Best of Böse"-Satirebeilage mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert.

Satire darf alles – oder doch nicht? Jahr für Jahr sorgt "Best of Böse", der humoristische Jahresrückblick des "Falter", für Aufregung. Diesmal ist das Wiener Wochenblatt jedoch mit gravierenderen Vorwürfen konfrontiert: In einem vermeintlich lustigen Vergleich sehen viele vielmehr blanken Rassismus.

Nur Hautfarbe ist ähnlich

Im Mittelpunkt des Wirbels stehen zwei Superstars ihrer Branche: Österreichs Real-Madrid-Fußballer David Alaba und der US-amerikanische Sänger und Rapper Pharrell Williams. Auf jener Seite, bei der sich ähnlich sehende Promis gegenübergestellt werden, sind Alaba und Williams als Zwillinge abgedruckt.

Worin deren Ähnlichkeit – abgesehen von der dunklen Hautfarbe – genau besteht, weiß man wohl nur beim "Falter", dem ansonsten eher ein Hang zur Political Correctness attestiert wird. Denn von ihren Gesichtsmerkmalen her könnten die beiden Stars nicht unterschiedlicher sein.

Vergleich erhitzt die Gemüter

Auf X (Twitter) gehen deshalb nun die Wogen hoch: "Lieber @falter_at, im diesjährigen „Best of Böse“ zeigt ihr David Alaba und Pharrell (richtigerweise mit zwei r geschrieben) Williams als bei der Geburt getrennte Zwillinge. Ich sehe die Ähnlichkeit nicht, worin seht Ihr sie begründet?", fragt ein irritierter User auf der Social-Media-Plattform.

In weiteren Kommentaren hagelt es herbe Kritik für den "Falter": "Für weiße Herrenmenschen schauen alle schwarzen Menschen gleich aus. Auch das ist Rassismus. Versteckt, aber da. Falter - was ist euch da eingfallen?", fragt eine empörte Nutzerin.

An anderer Stelle wird jedoch angemerkt, dass er Winkel der beiden Fotos, die Kopfform und der Anflug eines Bärtchens sehr wohl ähnlich seien.

Zu ernst nehmen sollte man die "Best of Böse"-Vergleiche jedenfalls ohnehin nicht. So ist ein anderes "Zwillingspaar" etwa Unternehmer Hans Peter Haselsteiner und Dagobert Duck. Abgesehen von ihrem Reichtum haben die beiden auch nur ihre Brille gemeinsam ...